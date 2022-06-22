https://ria.ru/20220622/zamorozka-1797246044.html

Италия заморозила имущество россиян на 1,7 миллиарда евро

Италия заморозила имущество россиян на 1,7 миллиарда евро - РИА Новости, 22.06.2022

Италия заморозила имущество россиян на 1,7 миллиарда евро

Финансовая гвардия Италии c момента введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество россиян в общей сложности на 1,7 миллиарда евро, говорится в РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:49

2022-06-22T11:49

2022-06-22T11:49

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санкции в отношении россии

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РИМ, 22 июн – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии c момента введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество россиян в общей сложности на 1,7 миллиарда евро, говорится в сообщении силового подразделения Минфина страны."С 23 февраля в связи с российско-украинским кризисом и последовавшей за ним военной эскалацией Финансовая гвардия <…> начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом", - сообщает Фингвардия в сводном коммюнике, посвященном годовщине основания ведомства в 1774 году.Отмечается, что подобные проверки коснулись свыше 1,1 тысячи "субъектов, которые способствовали нарушению или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины"."По состоянию на 31 мая меры по замораживанию были приняты в отношении 14 субъектов, включая здания, транспортные воздушные средства, суда, землю и акции компаний на общую сумму более 1,7 миллиарда евро", - отмечается в сообщении.Ранее представители Финансовой гвардии подчеркивали, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а именно заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом на время действия ограничительных мер. Газета la Repubblica в этой связи сообщала, что Италия в этом году потратит почти 13,7 миллиона евро на содержание замороженного имущества россиян, при этом правительство подготовило поправки, согласно которым получит возможность продавать задержанное имущество полностью или частями для возмещения расходов.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

https://ria.ru/20220602/konfiskatsiya-1792594068.html

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792944559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

италия, россия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии