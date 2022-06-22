Рейтинг@Mail.ru
Италия заморозила имущество россиян на 1,7 миллиарда евро - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/zamorozka-1797246044.html
Италия заморозила имущество россиян на 1,7 миллиарда евро
Италия заморозила имущество россиян на 1,7 миллиарда евро - РИА Новости, 22.06.2022
Италия заморозила имущество россиян на 1,7 миллиарда евро
Финансовая гвардия Италии c момента введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество россиян в общей сложности на 1,7 миллиарда евро, говорится в РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:49
2022-06-22T11:49
италия
россия
украина
в мире
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:343:1536:1206_1920x0_80_0_0_494c37e0bddb178d6ef1d45d86a75337.jpg
РИМ, 22 июн – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии c момента введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество россиян в общей сложности на 1,7 миллиарда евро, говорится в сообщении силового подразделения Минфина страны."С 23 февраля в связи с российско-украинским кризисом и последовавшей за ним военной эскалацией Финансовая гвардия &lt;…&gt; начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом", - сообщает Фингвардия в сводном коммюнике, посвященном годовщине основания ведомства в 1774 году.Отмечается, что подобные проверки коснулись свыше 1,1 тысячи "субъектов, которые способствовали нарушению или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины"."По состоянию на 31 мая меры по замораживанию были приняты в отношении 14 субъектов, включая здания, транспортные воздушные средства, суда, землю и акции компаний на общую сумму более 1,7 миллиарда евро", - отмечается в сообщении.Ранее представители Финансовой гвардии подчеркивали, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а именно заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом на время действия ограничительных мер. Газета la Repubblica в этой связи сообщала, что Италия в этом году потратит почти 13,7 миллиона евро на содержание замороженного имущества россиян, при этом правительство подготовило поправки, согласно которым получит возможность продавать задержанное имущество полностью или частями для возмещения расходов.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.
https://ria.ru/20220602/konfiskatsiya-1792594068.html
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792944559.html
италия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:199:1536:1350_1920x0_80_0_0_e04be7dbd95ec3230c01908a0df57df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, россия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии
11:49 22.06.2022
 
Италия заморозила имущество россиян на 1,7 миллиарда евро

Фингвардия Италии заявила о заморозке имущества россиян на 1,7 миллиарда евро

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 22 июн – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии c момента введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество россиян в общей сложности на 1,7 миллиарда евро, говорится в сообщении силового подразделения Минфина страны.
"С 23 февраля в связи с российско-украинским кризисом и последовавшей за ним военной эскалацией Финансовая гвардия <…> начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом", - сообщает Фингвардия в сводном коммюнике, посвященном годовщине основания ведомства в 1774 году.
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:33
Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей
Отмечается, что подобные проверки коснулись свыше 1,1 тысячи "субъектов, которые способствовали нарушению или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины".
"По состоянию на 31 мая меры по замораживанию были приняты в отношении 14 субъектов, включая здания, транспортные воздушные средства, суда, землю и акции компаний на общую сумму более 1,7 миллиарда евро", - отмечается в сообщении.
Ранее представители Финансовой гвардии подчеркивали, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а именно заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом на время действия ограничительных мер. Газета la Repubblica в этой связи сообщала, что Италия в этом году потратит почти 13,7 миллиона евро на содержание замороженного имущества россиян, при этом правительство подготовило поправки, согласно которым получит возможность продавать задержанное имущество полностью или частями для возмещения расходов.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 16:14
Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России
 
ИталияРоссияУкраинаВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала