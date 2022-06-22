https://ria.ru/20220622/zakon-1797265990.html

Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов

Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов - РИА Новости, 22.06.2022

Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов

Совет Федерации одобрил на заседании в среду, позволяющий иностранным IT-специалистам и членам их семей получать вид на жительство в России по упрощённой схеме, РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:59

2022-06-22T12:59

2022-06-22T13:00

общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду, позволяющий иностранным IT-специалистам и членам их семей получать вид на жительство в России по упрощённой схеме, минуя разрешение на временное проживание.Преференции будут распространяться на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.При этом их вид на жительство будет аннулирован, если они расторгнут договор на работу в такой организации и не заключат новый в течение 30 дней.Кроме того, вид на жительство будет аннулирован, если получивший его иностранный IT-специалист будет выступать за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, создавать угрозу безопасности страны, финансировать или планировать террористические и экстремистские акты или поддерживать такую деятельность.Облегчённый порядок получения вида на жительство не будет распространяться на работников зарубежных юрлиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического IT-оборудования.

https://ria.ru/20220621/it-spetsialisty-1797014513.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, совет федерации рф