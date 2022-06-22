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Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов - РИА Новости, 22.06.2022
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Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов
Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов - РИА Новости, 22.06.2022
Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов
Совет Федерации одобрил на заседании в среду, позволяющий иностранным IT-специалистам и членам их семей получать вид на жительство в России по упрощённой схеме, РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:59
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общество
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду, позволяющий иностранным IT-специалистам и членам их семей получать вид на жительство в России по упрощённой схеме, минуя разрешение на временное проживание.Преференции будут распространяться на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.При этом их вид на жительство будет аннулирован, если они расторгнут договор на работу в такой организации и не заключат новый в течение 30 дней.Кроме того, вид на жительство будет аннулирован, если получивший его иностранный IT-специалист будет выступать за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, создавать угрозу безопасности страны, финансировать или планировать террористические и экстремистские акты или поддерживать такую деятельность.Облегчённый порядок получения вида на жительство не будет распространяться на работников зарубежных юрлиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического IT-оборудования.
https://ria.ru/20220621/it-spetsialisty-1797014513.html
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общество, россия, совет федерации рф
12:59 22.06.2022 (обновлено: 13:00 22.06.2022)
 
Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов

СФ одобрил закон о представлении ВНЖ для иностранных IT-специалистов по упрощенной схеме

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду, позволяющий иностранным IT-специалистам и членам их семей получать вид на жительство в России по упрощённой схеме, минуя разрешение на временное проживание.
Преференции будут распространяться на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.
При этом их вид на жительство будет аннулирован, если они расторгнут договор на работу в такой организации и не заключат новый в течение 30 дней.
Кроме того, вид на жительство будет аннулирован, если получивший его иностранный IT-специалист будет выступать за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, создавать угрозу безопасности страны, финансировать или планировать террористические и экстремистские акты или поддерживать такую деятельность.
Облегчённый порядок получения вида на жительство не будет распространяться на работников зарубежных юрлиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического IT-оборудования.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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