https://ria.ru/20220622/zakon-1797265990.html
Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов
Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов - РИА Новости, 22.06.2022
Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов
Совет Федерации одобрил на заседании в среду, позволяющий иностранным IT-специалистам и членам их семей получать вид на жительство в России по упрощённой схеме, РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:59
2022-06-22T12:59
2022-06-22T13:00
общество
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_0:403:2925:2048_1920x0_80_0_0_f52238bb533ac94d6fe1587b0f854b31.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду, позволяющий иностранным IT-специалистам и членам их семей получать вид на жительство в России по упрощённой схеме, минуя разрешение на временное проживание.Преференции будут распространяться на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.При этом их вид на жительство будет аннулирован, если они расторгнут договор на работу в такой организации и не заключат новый в течение 30 дней.Кроме того, вид на жительство будет аннулирован, если получивший его иностранный IT-специалист будет выступать за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, создавать угрозу безопасности страны, финансировать или планировать террористические и экстремистские акты или поддерживать такую деятельность.Облегчённый порядок получения вида на жительство не будет распространяться на работников зарубежных юрлиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического IT-оборудования.
https://ria.ru/20220621/it-spetsialisty-1797014513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_97:120:2668:2048_1920x0_80_0_0_376af0672adc57e6211d0708e02bee49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф
12:59 22.06.2022 (обновлено: 13:00 22.06.2022)
Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов
СФ одобрил закон о представлении ВНЖ для иностранных IT-специалистов по упрощенной схеме
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду, позволяющий иностранным IT-специалистам и членам их семей получать вид на жительство в России по упрощённой схеме, минуя разрешение на временное проживание.
Преференции будут распространяться на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.
При этом их вид на жительство будет аннулирован, если они расторгнут договор на работу в такой организации и не заключат новый в течение 30 дней.
Кроме того, вид на жительство будет аннулирован, если получивший его иностранный IT-специалист будет выступать за насильственное изменение основ конституционного строя РФ
, создавать угрозу безопасности страны, финансировать или планировать террористические и экстремистские акты или поддерживать такую деятельность.
Облегчённый порядок получения вида на жительство не будет распространяться на работников зарубежных юрлиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического IT-оборудования.