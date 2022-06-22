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Рабочие чилийской медной компании начали общенациональную забастовку - РИА Новости, 22.06.2022
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Рабочие чилийской медной компании начали общенациональную забастовку
Рабочие чилийской медной компании начали общенациональную забастовку - РИА Новости, 22.06.2022
Рабочие чилийской медной компании начали общенациональную забастовку
Профсоюз работников крупнейшей чилийской медной компании Codelco начал общенациональную забастовку, требуя отменить решение правительства о закрытии одного из... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:32
2022-06-22T22:32
в мире
габриэль борич
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МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Профсоюз работников крупнейшей чилийской медной компании Codelco начал общенациональную забастовку, требуя отменить решение правительства о закрытии одного из предприятий этой группы."Чукикамата (крупнейший в мире открытый рудник меди, золота и молибдена - ред.) уже присоединился к национальной забастовке за (завод) Ventanas, за чилийскую медь, выплавленную и очищенную в Чили", - сообщил профсоюз в своем блоге в Twitter.Окончательное решение о закрытии плавильного завода Ventanas было принято президентом Габриэлем Боричем 17 июня после тридцатилетней дискуссии о загрязнении региона диоксидом серы и твердыми частицами.Сотрудники государственной компании требуют от властей отменить решение о закрытии предприятия, на котором заняты около 800 человек, и заявляют о намерении правительства приватизировать госкомпанию, негласно лишив ее инвестиций.В заявлении, опубликованном накануне, рабочие профсоюза предупредили, что любая попытка "воздействия" на бастующих горняков рабочих приведет к радикализации протеста.Codelco - крупнейший в мире производитель меди и крупнейший налогоплательщик Чили. Компания, в которой заняты свыше 15 тысяч человек, производит около 8% мирового объема меди.
https://ria.ru/20220618/chili-1796371782.html
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в мире, габриэль борич, чили
22:32 22.06.2022
 
Рабочие чилийской медной компании начали общенациональную забастовку

Профсоюз работников чилийской медной компании Codelco начал общенациональную забастовку

© РИА Новости / Александр Соловский Сантьяго-де-Чили
Сантьяго-де-Чили - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Соловский
Сантьяго-де-Чили. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Профсоюз работников крупнейшей чилийской медной компании Codelco начал общенациональную забастовку, требуя отменить решение правительства о закрытии одного из предприятий этой группы.
"Чукикамата (крупнейший в мире открытый рудник меди, золота и молибдена - ред.) уже присоединился к национальной забастовке за (завод) Ventanas, за чилийскую медь, выплавленную и очищенную в Чили", - сообщил профсоюз в своем блоге в Twitter.
Окончательное решение о закрытии плавильного завода Ventanas было принято президентом Габриэлем Боричем 17 июня после тридцатилетней дискуссии о загрязнении региона диоксидом серы и твердыми частицами.
Сотрудники государственной компании требуют от властей отменить решение о закрытии предприятия, на котором заняты около 800 человек, и заявляют о намерении правительства приватизировать госкомпанию, негласно лишив ее инвестиций.
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18 июня, 03:54
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В заявлении, опубликованном накануне, рабочие профсоюза предупредили, что любая попытка "воздействия" на бастующих горняков рабочих приведет к радикализации протеста.
Codelco - крупнейший в мире производитель меди и крупнейший налогоплательщик Чили. Компания, в которой заняты свыше 15 тысяч человек, производит около 8% мирового объема меди.
 
В миреГабриэль БоричЧили
 
 
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