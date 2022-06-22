https://ria.ru/20220622/zabastovka-1797438059.html

Рабочие чилийской медной компании начали общенациональную забастовку

Рабочие чилийской медной компании начали общенациональную забастовку - РИА Новости, 22.06.2022

Рабочие чилийской медной компании начали общенациональную забастовку

Профсоюз работников крупнейшей чилийской медной компании Codelco начал общенациональную забастовку, требуя отменить решение правительства о закрытии одного из... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:32

2022-06-22T22:32

2022-06-22T22:32

в мире

габриэль борич

чили

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МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Профсоюз работников крупнейшей чилийской медной компании Codelco начал общенациональную забастовку, требуя отменить решение правительства о закрытии одного из предприятий этой группы."Чукикамата (крупнейший в мире открытый рудник меди, золота и молибдена - ред.) уже присоединился к национальной забастовке за (завод) Ventanas, за чилийскую медь, выплавленную и очищенную в Чили", - сообщил профсоюз в своем блоге в Twitter.Окончательное решение о закрытии плавильного завода Ventanas было принято президентом Габриэлем Боричем 17 июня после тридцатилетней дискуссии о загрязнении региона диоксидом серы и твердыми частицами.Сотрудники государственной компании требуют от властей отменить решение о закрытии предприятия, на котором заняты около 800 человек, и заявляют о намерении правительства приватизировать госкомпанию, негласно лишив ее инвестиций.В заявлении, опубликованном накануне, рабочие профсоюза предупредили, что любая попытка "воздействия" на бастующих горняков рабочих приведет к радикализации протеста.Codelco - крупнейший в мире производитель меди и крупнейший налогоплательщик Чили. Компания, в которой заняты свыше 15 тысяч человек, производит около 8% мирового объема меди.

https://ria.ru/20220618/chili-1796371782.html

чили

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, габриэль борич, чили