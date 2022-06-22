https://ria.ru/20220622/yakutiya-1797223406.html

Спортсмены из 41 страны приедут в Якутию на чемпионат мира по мас-рестлингу

Спортсмены из 41 страны приедут в Якутию на чемпионат мира по мас-рестлингу - РИА Новости, 22.06.2022

Спортсмены из 41 страны приедут в Якутию на чемпионат мира по мас-рестлингу

Спортсмены из более чем 40 стран примут участие в Якутии в единственном в России чемпионате мира по мас-рестлингу, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:32

2022-06-22T10:32

2022-06-22T10:32

республика саха (якутия)

общество

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Спортсмены из более чем 40 стран примут участие в Якутии в единственном в России чемпионате мира по мас-рестлингу, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.В среду в Доме правительства Якутии прошел международный конгресс мас-рестлинга с участием специалистов, ученых, президентов национальных федераций из разных стран мира.По информации региональных властей¸ соревнования по мас-рестлингу по отдельным весовым категориям пройдут в спорткомплексе "Триумф" города Якутска 23-24 июня. Финальные состязания по абсолютному первенству состоятся 25 июня в местности "Ус Хатын" во время национального праздника "Ысыах Туймаады".По мнению главы республики, этот национальный вид спорта со временем может стать олимпийским."В чемпионате мира свое участие подтвердила 41 страна, порядка 150 спортсменов. Ожидается большое количество болельщиков. Мы считаем, что проведена очень большая работа, в том числе международной федерацией мас-рестлинга во главе с Александром Акимовым. Я уверен, что рано или поздно санкции по участию российских спортсменов в различных видах спорта будут сняты. И мас-рестлинг, по единодушному мнению экспертов, имеет хорошие перспективы из национальных видов спорта в будущем стать олимпийским видом спорта", - приводятся слова главы региона Айсена Николаева.

https://ria.ru/20220618/yakutiya-1796435475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, якутск, республика саха (якутия)