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В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России
В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России - РИА Новости, 22.06.2022
В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России
Качество питьевой воды в России улучшается, ежегодно анализируется около 1,5 миллиона проб в разводящей сети, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:24
2022-06-22T17:24
2022-06-22T17:24
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Качество питьевой воды в России улучшается, ежегодно анализируется около 1,5 миллиона проб в разводящей сети, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что ежегодно в регионах анализируют порядка 1,5 миллиона проб воды в разводящей сети.По словам Поповой, употребление некачественный воды может привести к развитию различных заболеваний. "Вклад некачественный воды или нарушение питьевого режима есть в каждом третьем заболевании мочеполовой системы и в каждом четвертом заболевании желудочно-кишечного тракта", - пояснила она.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала об улучшении качества питьевой воды в России