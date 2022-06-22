https://ria.ru/20220622/voda-1797381488.html

В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России

В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России - РИА Новости, 22.06.2022

В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России

Качество питьевой воды в России улучшается, ежегодно анализируется около 1,5 миллиона проб в разводящей сети, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:24

2022-06-22T17:24

2022-06-22T17:24

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Качество питьевой воды в России улучшается, ежегодно анализируется около 1,5 миллиона проб в разводящей сети, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что ежегодно в регионах анализируют порядка 1,5 миллиона проб воды в разводящей сети.По словам Поповой, употребление некачественный воды может привести к развитию различных заболеваний. "Вклад некачественный воды или нарушение питьевого режима есть в каждом третьем заболевании мочеполовой системы и в каждом четвертом заболевании желудочно-кишечного тракта", - пояснила она.

https://ria.ru/20220601/pestitsidy-1792227295.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова