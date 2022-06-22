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В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России - РИА Новости, 22.06.2022
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В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России
В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России - РИА Новости, 22.06.2022
В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России
Качество питьевой воды в России улучшается, ежегодно анализируется около 1,5 миллиона проб в разводящей сети, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:24
2022-06-22T17:24
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Качество питьевой воды в России улучшается, ежегодно анализируется около 1,5 миллиона проб в разводящей сети, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что ежегодно в регионах анализируют порядка 1,5 миллиона проб воды в разводящей сети.По словам Поповой, употребление некачественный воды может привести к развитию различных заболеваний. "Вклад некачественный воды или нарушение питьевого режима есть в каждом третьем заболевании мочеполовой системы и в каждом четвертом заболевании желудочно-кишечного тракта", - пояснила она.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
17:24 22.06.2022
 
В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества питьевой воды в России

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала об улучшении качества питьевой воды в России

© Depositphotos / belchonockФильтр для воды
Фильтр для воды - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Depositphotos / belchonock
Фильтр для воды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Качество питьевой воды в России улучшается, ежегодно анализируется около 1,5 миллиона проб в разводящей сети, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я хочу отметить - это многолетние данные, это абсолютно достоверные цифры, - качество воды улучшается", - сказала Попова на Всероссийском водном конгрессе.
Она уточнила, что ежегодно в регионах анализируют порядка 1,5 миллиона проб воды в разводящей сети.
По словам Поповой, употребление некачественный воды может привести к развитию различных заболеваний. "Вклад некачественный воды или нарушение питьевого режима есть в каждом третьем заболевании мочеполовой системы и в каждом четвертом заболевании желудочно-кишечного тракта", - пояснила она.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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