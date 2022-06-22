https://ria.ru/20220622/videomost-1797394063.html

"Россия сегодня" провела видеомост о сотрудничестве РФ с Африкой

"Россия сегодня" провела видеомост о сотрудничестве РФ с Африкой - РИА Новости, 22.06.2022

"Россия сегодня" провела видеомост о сотрудничестве РФ с Африкой

Медиагруппа "Россия сегодня" провела круглый стол в формате видеомоста на тему "Интеграционный процессы: Россия и Африканский союз". В качестве экспертов... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:13

2022-06-22T18:13

2022-06-22T18:13

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела круглый стол в формате видеомоста на тему "Интеграционный процессы: Россия и Африканский союз". В качестве экспертов выступили ведущие российские африканисты и профильные эксперты из Кении, Нигерии, Эфиопии и ЮАР. Мероприятие стало частью проекта об интеграционных процессах России с зарубежными межправительственными организациями и региональными объединениями, осуществляемого совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Автономной некоммерческой организацией "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В дискуссии приняли участие исполнительный директор Института панафриканской мысли Университета Йоханнесбурга, председатель Южноафриканского научно-исследовательского центра БРИКС Сифамандла Зонди, руководитель digital-направления Кенийской телерадиовещательной корпорации Джаред Омбуи, директор по связям с общественностью и стратегическому партнерству Эфиопского информационного агентства Йоханес Вондирад, профессор кафедры массовых коммуникаций нигерийского Университета Бенсона Айдахоса Алекс Елохо Умуэрри, фотодиректор Африканского информационного агентства Йен Лэндсберг (ЮАР), эксперты Института Африки РАН – заведующий отделом российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Сергей Волков, ведущий научный сотрудник, бывший посол СССР/России в Буркина-Фасо и Мали Евгений Корендясов, а также руководитель кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Казанского федерального университета Наиля Мингазова и профессор кафедры востоковедения Уральского федерального университета Алексей Антошин.В ходе мероприятия эксперты обсудили современное состояние отношений между африканским континентом и Россией, проблемные моменты, препятствующие расширению взаимодействия, а также перспективы развития партнёрства в области энергетики, обороны, образования, медиа и продовольственного обеспечения.Джаред Омбуи, представляющий Кенийскую телерадиовещательную корпорацию, обратил внимание на необходимость развития сотрудничества между Россией и странами Африки в сфере медиа. "Здесь мы вместе можем добиваться ощутимых результатов при минимальных затратах. Сейчас основными источниками информации для африканских СМИ являются традиционные западные СМИ. Это неправильная ситуация. Нужно, чтобы голос российского информационного агентства Sputnik громче звучал на африканском континенте. Если нам удастся нарастить сотрудничество между российскими и африканскими СМИ, то россияне будут напрямую узнавать о том, что происходит в Африке и, наоборот, африканцы – о точке зрения России", – отметил он.Профессор Уральского федерального университета Алексей Антошин отметил важность подобных мероприятий для информирования российской и африканской аудитории, особенно представителей бизнеса, о том потенциале, который существует в сфере развития отношений между Россией и Африканским союзом. "Предприятия Уральского региона сотрудничают с партнёрами из Алжира, ЮАР, Египта и некоторых других стран континента. Несмотря на сложности, связанные с режимом санкций, существуют серьезные возможности для активации взаимодействия в этой сфере", – подчеркнул Антошин в своём выступлении.Исполнительный директор Института панафриканской мысли Университета Йоханнесбурга, председатель Южноафриканского научно-исследовательского центра БРИКС Сифамандла Зонди затронул проблему подготовки профильных кадров: "В России есть центры по изучению Африки, но в Африке нет центров по изучению России, и это большое упущение. Мы видим всплеск интереса в изучении Африки в России, и нам нужны программы по изучению России в Африке". Также он обратил внимание на большой потенциал для развития сотрудничества в сфере туризма в современных условиях.В рамках данного проекта уже состоялись видеомосты со странами ШОС, БРИКС, альянса Меркосур и региона АСЕАН. На заключительном круглом столе запланирован диалог с экспертами из стран исламского мира. Проект ставит своей целью аккумулирование различных точек зрения на текущую проблематику интеграционных процессов и участия в них России, а также многогранный подход к их анализу."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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Алёна Пава

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