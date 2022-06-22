https://ria.ru/20220622/ukraina-1797313230.html

СБУ арестовала активы промышленных предприятий из России и Белоруссии

СБУ арестовала активы промышленных предприятий из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2022

СБУ арестовала активы промышленных предприятий из России и Белоруссии

Активы белорусского и российского промышленных предприятий арестованы в Житомирской области, сообщили в среду в Службе безопасности Украины. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:51

2022-06-22T14:51

2022-06-22T14:51

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Активы белорусского и российского промышленных предприятий арестованы в Житомирской области, сообщили в среду в Службе безопасности Украины."В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы российского и белорусского промышленных предприятий на сумму более 30 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.

https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html

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житомирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, житомирская область, служба безопасности украины