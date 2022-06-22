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СБУ арестовала активы промышленных предприятий из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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СБУ арестовала активы промышленных предприятий из России и Белоруссии
СБУ арестовала активы промышленных предприятий из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2022
СБУ арестовала активы промышленных предприятий из России и Белоруссии
Активы белорусского и российского промышленных предприятий арестованы в Житомирской области, сообщили в среду в Службе безопасности Украины. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:51
2022-06-22T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
житомирская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Активы белорусского и российского промышленных предприятий арестованы в Житомирской области, сообщили в среду в Службе безопасности Украины."В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы российского и белорусского промышленных предприятий на сумму более 30 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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украина
россия
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в мире, украина, россия, житомирская область, служба безопасности украины
14:51 22.06.2022
 
СБУ арестовала активы промышленных предприятий из России и Белоруссии

СБ Украины арестовала активы российских и белорусского предприятий на миллион долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Активы белорусского и российского промышленных предприятий арестованы в Житомирской области, сообщили в среду в Службе безопасности Украины.
Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы российского и белорусского промышленных предприятий на сумму более 30 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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Активы, заводы, магазины: Украина национализирует российское имущество
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЖитомирская областьСлужба безопасности Украины
 
 
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