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На Украине расследуют около 250 уголовных дел о мошенничестве с гумпомощью - РИА Новости, 22.06.2022
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На Украине расследуют около 250 уголовных дел о мошенничестве с гумпомощью
На Украине расследуют около 250 уголовных дел о мошенничестве с гумпомощью - РИА Новости, 22.06.2022
На Украине расследуют около 250 уголовных дел о мошенничестве с гумпомощью
Министр МВД Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Рада" заявил, что правоохранители расследуют 247 уголовных дел по хищению гуманитарной помощи,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:38
2022-06-22T14:44
в мире
украина
киев
львовская область
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр МВД Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Рада" заявил, что правоохранители расследуют 247 уголовных дел по хищению гуманитарной помощи, лидирует в мошеннических схемах перепродажа автомобилей, купленных для военных."247 уголовных производств открыто на сегодня. Это больше, чем было месяц назад. Из них уже 29 лицам сообщено о подозрении, это конкретно установленные лица", - заявил Монастырский.По словам министра, Верховная рада ввела специальную статью уголовного кодекса за незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи с целью получения прибыли, по ней почти 200 производств. Из мошеннических схем лидирует перепродажа автомобилей для украинских военных. Также распространенный случай – закупка горючего для войск, которое не доставлялось армии, а продавалось по завышенной цене."ВСУ, Нацгвардия требует авто высокой проходимости, на которые собирают средства у граждан, чтобы закупить за границей. Закупают за границей, а затем их не продают по факту туда, куда предназначалось, а продают на Украине по рыночной цене… Или, когда собираются средства в наших диаспорах за границей, все, что требуется, и опять же эти вещи пропадают здесь на Украине", - сказал он.Министр сообщил, что больше всего случаев мошенничества зафиксировано в Киеве и во Львовской области.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794308702.html
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в мире, украина, киев, львовская область, верховная рада украины, вооруженные силы украины
14:38 22.06.2022 (обновлено: 14:44 22.06.2022)
 
На Украине расследуют около 250 уголовных дел о мошенничестве с гумпомощью

Глава МВД Монастырский: чаще всего мошенничают с гумпомощью в Киеве и Львовской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Красного Креста на востоке Украины
Автомобиль Красного Креста на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Красного Креста на востоке Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр МВД Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Рада" заявил, что правоохранители расследуют 247 уголовных дел по хищению гуманитарной помощи, лидирует в мошеннических схемах перепродажа автомобилей, купленных для военных.
"247 уголовных производств открыто на сегодня. Это больше, чем было месяц назад. Из них уже 29 лицам сообщено о подозрении, это конкретно установленные лица", - заявил Монастырский.
По словам министра, Верховная рада ввела специальную статью уголовного кодекса за незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи с целью получения прибыли, по ней почти 200 производств. Из мошеннических схем лидирует перепродажа автомобилей для украинских военных. Также распространенный случай – закупка горючего для войск, которое не доставлялось армии, а продавалось по завышенной цене.
"ВСУ, Нацгвардия требует авто высокой проходимости, на которые собирают средства у граждан, чтобы закупить за границей. Закупают за границей, а затем их не продают по факту туда, куда предназначалось, а продают на Украине по рыночной цене… Или, когда собираются средства в наших диаспорах за границей, все, что требуется, и опять же эти вещи пропадают здесь на Украине", - сказал он.
Министр сообщил, что больше всего случаев мошенничества зафиксировано в Киеве и во Львовской области.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 15:48Специальная военная операция на Украине
СБУ раскрыла мошенника, продававшего экипировку, предназначенную для ВСУ
 
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