https://ria.ru/20220622/ukraina-1797307992.html

На Украине расследуют около 250 уголовных дел о мошенничестве с гумпомощью

На Украине расследуют около 250 уголовных дел о мошенничестве с гумпомощью - РИА Новости, 22.06.2022

На Украине расследуют около 250 уголовных дел о мошенничестве с гумпомощью

Министр МВД Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Рада" заявил, что правоохранители расследуют 247 уголовных дел по хищению гуманитарной помощи,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:38

2022-06-22T14:38

2022-06-22T14:44

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр МВД Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Рада" заявил, что правоохранители расследуют 247 уголовных дел по хищению гуманитарной помощи, лидирует в мошеннических схемах перепродажа автомобилей, купленных для военных."247 уголовных производств открыто на сегодня. Это больше, чем было месяц назад. Из них уже 29 лицам сообщено о подозрении, это конкретно установленные лица", - заявил Монастырский.По словам министра, Верховная рада ввела специальную статью уголовного кодекса за незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи с целью получения прибыли, по ней почти 200 производств. Из мошеннических схем лидирует перепродажа автомобилей для украинских военных. Также распространенный случай – закупка горючего для войск, которое не доставлялось армии, а продавалось по завышенной цене."ВСУ, Нацгвардия требует авто высокой проходимости, на которые собирают средства у граждан, чтобы закупить за границей. Закупают за границей, а затем их не продают по факту туда, куда предназначалось, а продают на Украине по рыночной цене… Или, когда собираются средства в наших диаспорах за границей, все, что требуется, и опять же эти вещи пропадают здесь на Украине", - сказал он.Министр сообщил, что больше всего случаев мошенничества зафиксировано в Киеве и во Львовской области.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794308702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, львовская область, верховная рада украины, вооруженные силы украины