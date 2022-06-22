https://ria.ru/20220622/sud-1797326662.html

СФ разрешил обжаловать только итоговые решения суда апелляционной инстанции

СФ разрешил обжаловать только итоговые решения суда апелляционной инстанции - РИА Новости, 22.06.2022

СФ разрешил обжаловать только итоговые решения суда апелляционной инстанции

Совет Федерации одобрил в среду на заседании изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, согласно которым в порядке сплошной кассации могут быть... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:13

2022-06-22T15:13

2022-06-22T15:13

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, согласно которым в порядке сплошной кассации могут быть обжалованы только те итоговые судебные решения, которые были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции.В соответствии с данными Верховного Суда РФ, в 2020 году из общего числа дел, рассмотренных по правилам сплошной кассации, 16 процентов не были предметом проверки в суде апелляционной инстанции. По результатам кассационного пересмотра таких дел отменены и изменены судебные решения в отношении 990 лиц, что составляет более 20 процентов. За 7 месяцев 2021 года судами кассационной инстанции по делам, которые не были проверены в апелляционном порядке, отменены и изменены судебные решения в отношении 1426 лиц, то есть более 30 процентов.Таким образом, отмечают авторы закона, количество судебных решений, которые не проверялись судами апелляционной инстанции, но которые после вступления в законную силу были обжалованы сторонами и по результатам рассмотрения жалобы отменены или изменены в кассационном порядке, существенно увеличивается.Как говорится в пояснительной записке, наметившаяся тенденция к отказу участников процесса, не согласных с итоговым решением суда первой инстанции, от инициирования проверки своих доводов в порядке апелляционного производства не обеспечивает необходимый уровень гарантий эффективного и справедливого судебного разбирательства, поскольку именно в рамках процедуры апелляционного производства должны оперативно и своевременно устраняться нарушения закона, допущенные судом первой инстанции и повлиявшие на законность, обоснованность и справедливость постановленного им приговора или иного итогового решения.Внесённые в УПК РФ изменения призваны стимулировать участников процесса активнее использовать механизм апелляционного обжалования судебных решений, который предусматривает более широкий спектр процессуальных средств и возможностей для исправления судебных ошибок, чем кассационное производство.

https://ria.ru/20220622/sud-1797320033.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет федерации рф