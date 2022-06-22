https://ria.ru/20220622/sud-1797320033.html

СФ одобрил закон о прекращении дела при неявке частного обвинителя в суд

СФ одобрил закон о прекращении дела при неявке частного обвинителя в суд - РИА Новости, 22.06.2022

СФ одобрил закон о прекращении дела при неявке частного обвинителя в суд

Совет Федерации РФ одобрил в среду закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без уважительных РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:03

2022-06-22T15:03

2022-06-22T15:03

совет федерации рф

законодательство

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ одобрил в среду закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин.В этом случае суд не должен будет устанавливать наличие или отсутствие события преступления для прекращения уголовного дела.Как отмечается в пояснительной записке, приятие закона позволит обеспечить права обвиняемого.

https://ria.ru/20220414/sud-1783483043.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

совет федерации рф, законодательство