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СФ одобрил закон о прекращении дела при неявке частного обвинителя в суд - РИА Новости, 22.06.2022
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СФ одобрил закон о прекращении дела при неявке частного обвинителя в суд
СФ одобрил закон о прекращении дела при неявке частного обвинителя в суд - РИА Новости, 22.06.2022
СФ одобрил закон о прекращении дела при неявке частного обвинителя в суд
Совет Федерации РФ одобрил в среду закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без уважительных РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:03
2022-06-22T15:03
совет федерации рф
законодательство
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ одобрил в среду закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин.В этом случае суд не должен будет устанавливать наличие или отсутствие события преступления для прекращения уголовного дела.Как отмечается в пояснительной записке, приятие закона позволит обеспечить права обвиняемого.
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совет федерации рф, законодательство
15:03 22.06.2022
 
СФ одобрил закон о прекращении дела при неявке частного обвинителя в суд

СФ одобрил закон о праве суда прекратить уголовное дело из-за неявки частного обвинителя

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ одобрил в среду закон, дающий суду право прекратить уголовное дело в случае неявки на судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин.
В этом случае суд не должен будет устанавливать наличие или отсутствие события преступления для прекращения уголовного дела.
Как отмечается в пояснительной записке, приятие закона позволит обеспечить права обвиняемого.
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