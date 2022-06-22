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Россияне лидируют по уровню турпотока в Стамбул - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
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Россияне лидируют по уровню турпотока в Стамбул
Россияне лидируют по уровню турпотока в Стамбул - РИА Новости, 22.06.2022
Россияне лидируют по уровню турпотока в Стамбул
Турпоток в Стамбул в мае увеличился более чем в 2,5 раза, среди лидеров есть и граждане России, сообщил губернатор Стамбула Али Йерликайя. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:54
2022-06-22T18:54
туризм
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Турпоток в Стамбул в мае увеличился более чем в 2,5 раза, среди лидеров есть и граждане России, сообщил губернатор Стамбула Али Йерликайя."Рост числа посетивших Стамбул зарубежных туристов в мае вырос на 264,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщил Йерликайя в Twitter.По его словам, всего в мегаполисе в мае побывали 1 402 366 иностранцев.Лидируют по уровню турпотока граждане Германии, Ирана, России, США и Великобритании.
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новости - туризм, стамбул, россия, германия, сша, иран, великобритания, туризм, туристы, турпоток, турция
18:54 22.06.2022
 
Россияне лидируют по уровню турпотока в Стамбул

Губернатор Стамбула сказал, что среди туристов в городе больше всего россиян

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Турпоток в Стамбул в мае увеличился более чем в 2,5 раза, среди лидеров есть и граждане России, сообщил губернатор Стамбула Али Йерликайя.
"Рост числа посетивших Стамбул зарубежных туристов в мае вырос на 264,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщил Йерликайя в Twitter.
По его словам, всего в мегаполисе в мае побывали 1 402 366 иностранцев.
Лидируют по уровню турпотока граждане Германии, Ирана, России, США и Великобритании.
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