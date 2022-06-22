https://ria.ru/20220622/stambul-1797224630.html

Россияне лидируют по уровню турпотока в Стамбул

Россияне лидируют по уровню турпотока в Стамбул - РИА Новости, 22.06.2022

Россияне лидируют по уровню турпотока в Стамбул

Турпоток в Стамбул в мае увеличился более чем в 2,5 раза, среди лидеров есть и граждане России, сообщил губернатор Стамбула Али Йерликайя. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:54

2022-06-22T18:54

2022-06-22T18:54

туризм

новости - туризм

стамбул

россия

германия

сша

иран

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731889_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11839a1e92272a6328dfc25a5031eba8.jpg

АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Турпоток в Стамбул в мае увеличился более чем в 2,5 раза, среди лидеров есть и граждане России, сообщил губернатор Стамбула Али Йерликайя."Рост числа посетивших Стамбул зарубежных туристов в мае вырос на 264,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщил Йерликайя в Twitter.По его словам, всего в мегаполисе в мае побывали 1 402 366 иностранцев.Лидируют по уровню турпотока граждане Германии, Ирана, России, США и Великобритании.

https://ria.ru/20220622/turisty-1796996585.html

стамбул

россия

германия

сша

иран

великобритания

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, стамбул, россия, германия, сша, иран, великобритания, туризм, туристы, турпоток, турция