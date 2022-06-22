https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1797262371.html

ВС за время спецоперации уничтожили более 1,3 тысячи беспилотников ВСУ

ВС за время спецоперации уничтожили более 1,3 тысячи беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022

ВС за время спецоперации уничтожили более 1,3 тысячи беспилотников ВСУ

Уже более 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской спецоперации, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:48

2022-06-22T12:48

2022-06-22T12:48

специальная военная операция на украине

технологии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786834557_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_08005b7820b650901d8bfa3cedff2ff7.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уже более 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской спецоперации, сообщило министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/istrebitel-1797257293.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ситуация в днр и лнр