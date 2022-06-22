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ВС за время спецоперации уничтожили более 1,3 тысячи беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1797262371.html
ВС за время спецоперации уничтожили более 1,3 тысячи беспилотников ВСУ
ВС за время спецоперации уничтожили более 1,3 тысячи беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022
ВС за время спецоперации уничтожили более 1,3 тысячи беспилотников ВСУ
Уже более 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской спецоперации, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:48
2022-06-22T12:48
специальная военная операция на украине
технологии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уже более 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской спецоперации, сообщило министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке ведомства.
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технологии, ситуация в днр и лнр
12:48 22.06.2022
 
ВС за время спецоперации уничтожили более 1,3 тысячи беспилотников ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили 1308 беспилотных летательных аппаратов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВC России
Военнослужащий ВC России - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уже более 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожены в ходе российской спецоперации, сообщило министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке ведомства.
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