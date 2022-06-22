00:15 22.06.2022 (обновлено: 00:29 22.06.2022)
Рассекреченный документ показал, что союзники Гитлера знали о планах СССР
Архивы, опубликованные МО: союзники Гитлера знали, что СССР не планировал напасть первым
© РИА-СовИнформБюро / Б. Антонов / Перейти в фотобанкНа набережной Дуная в Буде. Город Будапешт (Венгрия). 2-ой Украинский фронт. Март 1945 года
© РИА-СовИнформБюро / Б. Антонов
На набережной Дуная в Буде. Город Будапешт (Венгрия). 2-ой Украинский фронт. Март 1945 года. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Венгрия, бывшая союзником гитлеровской Германии, признавала, что СССР не собирался нападать первым. Об этом говорится в архивных документах, опубликованных в историческом разделе "Герои первых дней Великой войны" на сайте Минобороны.
Поясняется, что, по оценке Будапешта, военные мероприятия, проводившиеся Советским Союзом накануне Великой Отечественной войны, носили исключительно оборонительный характер.
"Русская армия в теперешнем ее состоянии не подготовлена к ведению крупной войны, и поэтому советское правительство всячески хочет обходить столкновение с Германией. Таким образом, нет намерения наступать со стороны русских. Все русские военные мероприятия на западных границах... можно считать оборонительными мероприятиями по защите от возможного немецкого нападения", — говорится в докладе начальника штаба венгерской королевской армии на тему "Положение русских сил против венгерской границы на 20 апреля 1941 года".
Как следует из документа, венгероязычный оригинал и русский перевод которого представлены на сайте, все приготовления Красной Армии на границе стали ответными действиями на проведение немецким командованием военной Балканской кампании, в результате которой у гитлеровцев появился удобный плацдарм для нападения на СССР.
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Как отмечали венгерские союзники Гитлера, СССР "всячески хотел" избежать конфликта с Германией.
"Фортификационные работы продолжаются в быстрых темпах вдоль западной границы от Балтийского моря до Черного моря. Все военные мероприятия неизменно носят оборонительный характер. Советское правительство всячески хочет избежать вооруженный конфликт с Германией. Итак, нет намерения наступать со стороны СССР", — подчеркивается в документе.