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Рассекреченный документ показал, что союзники Гитлера знали о планах СССР - РИА Новости, 22.06.2022
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Рассекреченный документ показал, что союзники Гитлера знали о планах СССР
Рассекреченный документ показал, что союзники Гитлера знали о планах СССР - РИА Новости, 22.06.2022
Рассекреченный документ показал, что союзники Гитлера знали о планах СССР
Венгрия, бывшая союзником гитлеровской Германии, признавала, что СССР не собирался нападать первым. Об этом говорится в архивных документах, опубликованных в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T00:15
2022-06-22T00:29
в мире
германия
россия
ссср
венгрия
адольф гитлер
министерство обороны рф (минобороны рф)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Венгрия, бывшая союзником гитлеровской Германии, признавала, что СССР не собирался нападать первым. Об этом говорится в архивных документах, опубликованных в историческом разделе "Герои первых дней Великой войны" на сайте Минобороны.Поясняется, что, по оценке Будапешта, военные мероприятия, проводившиеся Советским Союзом накануне Великой Отечественной войны, носили исключительно оборонительный характер.Как следует из документа, венгероязычный оригинал и русский перевод которого представлены на сайте, все приготовления Красной Армии на границе стали ответными действиями на проведение немецким командованием военной Балканской кампании, в результате которой у гитлеровцев появился удобный плацдарм для нападения на СССР."Из-за начинания Германии на Балканах недоверие русских в отношении Германии усилилось, и в русско-германских отношениях наступило заметное напряжение. Английская пропаганда сделает все в интересе того, чтобы склонить Советский Союз (к войне. — Прим. ред.)", — говорится в докладе.Как отмечали венгерские союзники Гитлера, СССР "всячески хотел" избежать конфликта с Германией."Фортификационные работы продолжаются в быстрых темпах вдоль западной границы от Балтийского моря до Черного моря. Все военные мероприятия неизменно носят оборонительный характер. Советское правительство всячески хочет избежать вооруженный конфликт с Германией. Итак, нет намерения наступать со стороны СССР", — подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20220429/gitler-1786062893.html
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в мире, германия, россия, ссср, венгрия, адольф гитлер, министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), москва
00:15 22.06.2022 (обновлено: 00:29 22.06.2022)
 
Рассекреченный документ показал, что союзники Гитлера знали о планах СССР

Архивы, опубликованные МО: союзники Гитлера знали, что СССР не планировал напасть первым

© РИА-СовИнформБюро / Б. Антонов / Перейти в фотобанкНа набережной Дуная в Буде. Город Будапешт (Венгрия). 2-ой Украинский фронт. Март 1945 года
На набережной Дуная в Буде. Город Будапешт (Венгрия). 2-ой Украинский фронт. Март 1945 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА-СовИнформБюро / Б. Антонов
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На набережной Дуная в Буде. Город Будапешт (Венгрия). 2-ой Украинский фронт. Март 1945 года. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Венгрия, бывшая союзником гитлеровской Германии, признавала, что СССР не собирался нападать первым. Об этом говорится в архивных документах, опубликованных в историческом разделе "Герои первых дней Великой войны" на сайте Минобороны.
Поясняется, что, по оценке Будапешта, военные мероприятия, проводившиеся Советским Союзом накануне Великой Отечественной войны, носили исключительно оборонительный характер.
"Русская армия в теперешнем ее состоянии не подготовлена к ведению крупной войны, и поэтому советское правительство всячески хочет обходить столкновение с Германией. Таким образом, нет намерения наступать со стороны русских. Все русские военные мероприятия на западных границах... можно считать оборонительными мероприятиями по защите от возможного немецкого нападения", — говорится в докладе начальника штаба венгерской королевской армии на тему "Положение русских сил против венгерской границы на 20 апреля 1941 года".
Как следует из документа, венгероязычный оригинал и русский перевод которого представлены на сайте, все приготовления Красной Армии на границе стали ответными действиями на проведение немецким командованием военной Балканской кампании, в результате которой у гитлеровцев появился удобный плацдарм для нападения на СССР.
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Как отмечали венгерские союзники Гитлера, СССР "всячески хотел" избежать конфликта с Германией.
"Фортификационные работы продолжаются в быстрых темпах вдоль западной границы от Балтийского моря до Черного моря. Все военные мероприятия неизменно носят оборонительный характер. Советское правительство всячески хочет избежать вооруженный конфликт с Германией. Итак, нет намерения наступать со стороны СССР", — подчеркивается в документе.
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