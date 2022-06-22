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Госдума приняла проект о социальных гарантиях для детей-сирот - РИА Новости, 22.06.2022
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Госдума приняла проект о социальных гарантиях для детей-сирот
Госдума приняла проект о социальных гарантиях для детей-сирот - РИА Новости, 22.06.2022
Госдума приняла проект о социальных гарантиях для детей-сирот
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:32
2022-06-22T12:44
сироты
общество
россия
госдума рф
дети
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Законопроект предлагает распространить меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных социальных гарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.Проект принят с учетом поправки, которая закрепит право перевода на бюджетную основу студентов, которые обучаются по программам высшего образования и во время обучения потеряли родителей. По словам главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в случае отсутствия в образовательной организации бюджетного места, студенту будет предложена альтернатива.
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сироты, общество, россия, госдума рф, дети
12:32 22.06.2022 (обновлено: 12:44 22.06.2022)
 
Госдума приняла проект о социальных гарантиях для детей-сирот

Госдума приняла проект о поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Законопроект предлагает распространить меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных социальных гарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.
Проект принят с учетом поправки, которая закрепит право перевода на бюджетную основу студентов, которые обучаются по программам высшего образования и во время обучения потеряли родителей. По словам главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в случае отсутствия в образовательной организации бюджетного места, студенту будет предложена альтернатива.
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