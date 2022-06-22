https://ria.ru/20220622/severodonetsk-1797242456.html

ВСУ наносят удары по местам раздачи гумпомощи в Северодонецке

ВСУ наносят удары по местам раздачи гумпомощи в Северодонецке - РИА Новости, 22.06.2022

ВСУ наносят удары по местам раздачи гумпомощи в Северодонецке

Украинские военные наносят удары по районам в Северодонецке, где собираются мирные жители, рассказали РИА Новости горожане. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:39

2022-06-22T11:39

2022-06-22T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 22 июн — РИА Новости. Украинские военные наносят удары по районам в Северодонецке, где собираются мирные жители, рассказали РИА Новости горожане."Бьют туда, где скопление людей", — сообщил один из собеседников агентства.Так, три дня назад танк выстрелил в район пункта раздачи гуманитарной помощи с расстояния около 600 метров.Кроме того, по словам одной из жительниц Северодонецка, украинские войска наносили удары по скважине у кафе "Грузия", где люди набирают воду.В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается территория комбината "Азот", которая занимает почти половину территории города. Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска России и ЛНР.Сейчас в республике освобождена вся территория, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/vsu-1797042830.html

https://ria.ru/20220620/severodonetsk-1796734544.html

северодонецк

луганская народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина