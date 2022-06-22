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ВСУ наносят удары по местам раздачи гумпомощи в Северодонецке - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/severodonetsk-1797242456.html
ВСУ наносят удары по местам раздачи гумпомощи в Северодонецке
ВСУ наносят удары по местам раздачи гумпомощи в Северодонецке - РИА Новости, 22.06.2022
ВСУ наносят удары по местам раздачи гумпомощи в Северодонецке
Украинские военные наносят удары по районам в Северодонецке, где собираются мирные жители, рассказали РИА Новости горожане. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:39
2022-06-22T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 22 июн — РИА Новости. Украинские военные наносят удары по районам в Северодонецке, где собираются мирные жители, рассказали РИА Новости горожане."Бьют туда, где скопление людей", — сообщил один из собеседников агентства.Так, три дня назад танк выстрелил в район пункта раздачи гуманитарной помощи с расстояния около 600 метров.Кроме того, по словам одной из жительниц Северодонецка, украинские войска наносили удары по скважине у кафе "Грузия", где люди набирают воду.В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается территория комбината "Азот", которая занимает почти половину территории города. Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска России и ЛНР.Сейчас в республике освобождена вся территория, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220621/vsu-1797042830.html
https://ria.ru/20220620/severodonetsk-1796734544.html
северодонецк
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в мире, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
11:39 22.06.2022 (обновлено: 13:40 22.06.2022)
 
ВСУ наносят удары по местам раздачи гумпомощи в Северодонецке

Жители Северодонецка: ВСУ обстреливают места скопления людей, пункты раздачи гумпомощи

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСеверодонецк
Северодонецк - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 22 июн — РИА Новости. Украинские военные наносят удары по районам в Северодонецке, где собираются мирные жители, рассказали РИА Новости горожане.
"Бьют туда, где скопление людей", — сообщил один из собеседников агентства.
Так, три дня назад танк выстрелил в район пункта раздачи гуманитарной помощи с расстояния около 600 метров.
Кроме того, по словам одной из жительниц Северодонецка, украинские войска наносили удары по скважине у кафе "Грузия", где люди набирают воду.
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В Северодонецке под контролем украинских вооруженных формирований остается территория комбината "Азот", которая занимает почти половину территории города. Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска России и ЛНР.
Сейчас в республике освобождена вся территория, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.
Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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