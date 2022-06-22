https://ria.ru/20220622/samolet-1797335200.html

Появились подробности обнаружения пропавшего в Якутии Ан-30

Появились подробности обнаружения пропавшего в Якутии Ан-30 - РИА Новости, 22.06.2022

Появились подробности обнаружения пропавшего в Якутии Ан-30

Пропавший в Якутии самолет Ан-30М был найден на берегу реки Оленек и имеет разрушения, находившиеся на борту люди живы, подтвердили в пресс-службе Главного... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:36

2022-06-22T15:36

2022-06-22T17:12

происшествия

республика саха (якутия)

ан-30

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Пропавший в Якутии самолет Ан-30М был найден на берегу реки Оленек и имеет разрушения, находившиеся на борту люди живы, подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике."В ходе поисково-спасательных работ самолет обнаружен вблизи поселка Оленек на берегу реки Оленек. По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку, имеет разрушения. Находившиеся на борту люди живы, имеются пострадавшие. Характер травм уточняется", - рассказали в ведомстве.По данным оперштаба республики, пять членов экипажа живы, трое ранены."Люди эвакуированы с места аварии, которое находится в 17 километрах от аэродрома села Оленек. Самолет принадлежал ООО "Регион 98", у которого были заключены договоры с Якутоптторгом. При этом также имелся договор с Центральной аэрологической обсерваторией (Росгидромет). Информация о том, что самолет принадлежит Росгидромету, не соответствует действительности. Оборудование по искусственному вызыванию осадков... перед полетом было снято", - рассказали в оперштабе."Люди эвакуированы с места аварии, которое находится в 17 километрах от аэродрома села Оленек. Самолет принадлежал ООО "Регион 98", у которого были заключены договоры с Якутопторогом. При этом также имелся договор с Центральной аэрологической обсерваторией (Росгидромет). Информация о том, что самолет принадлежит Росгидромету, не соответствует действительности. Оборудование по искусственному вызыванию осадков... перед полетом было снято", - рассказали в оперштабе.Ранее СУСК на транспорте сообщил о том, что пропавший самолет обнаружен в 17 километрах от аэродрома Оленек.Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в указанном аэропорту. В последний раз борт выходил на связь в 30 километрах от села Оленек, аварийный маяк не срабатывал. В ГУМЧС подтвердили, что воздушное судно является самолетом-зондировщиком по вызыванию искусственных дождей.

https://ria.ru/20220622/samolet-1797281043.html

https://ria.ru/20220622/samolet-1797310850.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия), ан-30, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)