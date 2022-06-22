https://ria.ru/20220622/samolet-1797281043.html

СК возбудил дело после пропажи Ан-30 в Якутии

СК возбудил дело после пропажи Ан-30 в Якутии - РИА Новости, 22.06.2022

СК возбудил дело после пропажи Ан-30 в Якутии

Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Ан-30 в Якутии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:42

2022-06-22T13:42

2022-06-22T14:18

происшествия

республика саха (якутия)

ан-30

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ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Ан-30 в Якутии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России."Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России в связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-30 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства авиаинцидента.Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту Оленек в Якутии. В последний раз самолет выходил на связь в 30 километрах от населенного пункта Оленек, аварийный маяк не срабатывал. В ГУМЧС подтвердили, что воздушное судно является самолетом-зондировщиком по вызыванию искусственных дождей.

https://ria.ru/20220622/samolet-1797268801.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия), ан-30