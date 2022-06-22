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СК возбудил дело после пропажи Ан-30 в Якутии - РИА Новости, 22.06.2022
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СК возбудил дело после пропажи Ан-30 в Якутии
СК возбудил дело после пропажи Ан-30 в Якутии - РИА Новости, 22.06.2022
СК возбудил дело после пропажи Ан-30 в Якутии
Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Ан-30 в Якутии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:42
2022-06-22T14:18
происшествия
республика саха (якутия)
ан-30
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ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Ан-30 в Якутии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России."Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России в связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-30 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства авиаинцидента.Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту Оленек в Якутии. В последний раз самолет выходил на связь в 30 километрах от населенного пункта Оленек, аварийный маяк не срабатывал. В ГУМЧС подтвердили, что воздушное судно является самолетом-зондировщиком по вызыванию искусственных дождей.
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происшествия, республика саха (якутия), ан-30
13:42 22.06.2022 (обновлено: 14:18 22.06.2022)
 
СК возбудил дело после пропажи Ан-30 в Якутии

СК завел уголовное дело после пропажи в Якутии Ан-30, на борту которого были семь человек

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Ан-30 в Якутии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.
"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России в связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-30 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства авиаинцидента.
"По предварительным данным, 22 июня самолет АН-30 (ООО НПП МИР) выполнял рейс по маршруту Якутск-Оленек. На борту находились 7 членов экипажа, 6,3 тонн груза (продукты питания)", - отметили в СУСК на транспорте.
Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту Оленек в Якутии. В последний раз самолет выходил на связь в 30 километрах от населенного пункта Оленек, аварийный маяк не срабатывал. В ГУМЧС подтвердили, что воздушное судно является самолетом-зондировщиком по вызыванию искусственных дождей.
Самолет Ан-30 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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В МЧС рассказали подробности о пропавшем в Якутии самолете
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Ан-30
 
 
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