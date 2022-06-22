13:42 22.06.2022 (обновлено: 14:18 22.06.2022)
СК возбудил дело после пропажи Ан-30 в Якутии
СК завел уголовное дело после пропажи в Якутии Ан-30, на борту которого были семь человек
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Ан-30 в Якутии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.
"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России в связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-30 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства авиаинцидента.
"По предварительным данным, 22 июня самолет АН-30 (ООО НПП МИР) выполнял рейс по маршруту Якутск-Оленек. На борту находились 7 членов экипажа, 6,3 тонн груза (продукты питания)", - отметили в СУСК на транспорте.
Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту Оленек в Якутии. В последний раз самолет выходил на связь в 30 километрах от населенного пункта Оленек, аварийный маяк не срабатывал. В ГУМЧС подтвердили, что воздушное судно является самолетом-зондировщиком по вызыванию искусственных дождей.