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В МЧС рассказали подробности о пропавшем в Якутии самолете - РИА Новости, 22.06.2022
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В МЧС рассказали подробности о пропавшем в Якутии самолете
В МЧС рассказали подробности о пропавшем в Якутии самолете - РИА Новости, 22.06.2022
В МЧС рассказали подробности о пропавшем в Якутии самолете
Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту села Оленек в Якутии, судно последний раз выходило на связь в 30... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:09
2022-06-22T14:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
ан-30
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту села Оленек в Якутии, судно последний раз выходило на связь в 30 километрах от аэропорта, сообщает Главное управление МЧС РФ по республике."(В среду – ред.) 22 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по РС(Я) поступила информация о том, что воздушное судно Ан-30М не приземлилось в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек", - заявили в пресс-службе.Позже МЧС России уточнило, что на борту пропавшего самолета находились семь человек.По данным спасателей, судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров."Последний раз выходил на связь в 30 км от населенного пункта Оленек. Аварийный маяк не срабатывал", - добавили в ведомстве.Для проведения поисковых работ вылетает воздушное судно Ан-26 авиакомпании "Алроса" с 3 спасателями РПСБ.Самолет Ан-30M, пропавший с радаров в Якутии, вызывал дожди на лесных пожарах, уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республикеРанее сообщалось, что в пожароопасный сезон в республике вместе с самолетом Як-42 будет задействован самолет Ан-30 для вызывания искусственных осадков. В отличие от Як-42 этот самолёт может приземляться на грунтовую взлетно-посадочную полосу.
https://ria.ru/20220622/samolet-1797281043.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, ан-30, республика саха (якутия)
13:09 22.06.2022 (обновлено: 14:00 22.06.2022)
 
В МЧС рассказали подробности о пропавшем в Якутии самолете

МЧС: семь человек было на борту пропавшего в Якутии самолета Ан-30

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-30Самолет Ан-30
Самолет Ан-30 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-30
Самолет Ан-30 . Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту села Оленек в Якутии, судно последний раз выходило на связь в 30 километрах от аэропорта, сообщает Главное управление МЧС РФ по республике.
"(В среду – ред.) 22 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по РС(Я) поступила информация о том, что воздушное судно Ан-30М не приземлилось в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек", - заявили в пресс-службе.
"По предварительным данным, на борту находятся 5 человек экипажа и 6,3 тонны груза (продукты)", - рассказали в пресс-службе.
Позже МЧС России уточнило, что на борту пропавшего самолета находились семь человек.
По данным спасателей, судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров.
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"Последний раз выходил на связь в 30 км от населенного пункта Оленек. Аварийный маяк не срабатывал", - добавили в ведомстве.
Для проведения поисковых работ вылетает воздушное судно Ан-26 авиакомпании "Алроса" с 3 спасателями РПСБ.
Самолет Ан-30M, пропавший с радаров в Якутии, вызывал дожди на лесных пожарах, уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республике
Ранее сообщалось, что в пожароопасный сезон в республике вместе с самолетом Як-42 будет задействован самолет Ан-30 для вызывания искусственных осадков. В отличие от Як-42 этот самолёт может приземляться на грунтовую взлетно-посадочную полосу.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-26Ан-30Республика Саха (Якутия)
 
 
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