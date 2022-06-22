https://ria.ru/20220622/samolet-1797268801.html

В МЧС рассказали подробности о пропавшем в Якутии самолете

В МЧС рассказали подробности о пропавшем в Якутии самолете - РИА Новости, 22.06.2022

В МЧС рассказали подробности о пропавшем в Якутии самолете

Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту села Оленек в Якутии, судно последний раз выходило на связь в 30... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:09

2022-06-22T13:09

2022-06-22T14:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

ан-30

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту села Оленек в Якутии, судно последний раз выходило на связь в 30 километрах от аэропорта, сообщает Главное управление МЧС РФ по республике."(В среду – ред.) 22 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по РС(Я) поступила информация о том, что воздушное судно Ан-30М не приземлилось в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек", - заявили в пресс-службе.Позже МЧС России уточнило, что на борту пропавшего самолета находились семь человек.По данным спасателей, судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров."Последний раз выходил на связь в 30 км от населенного пункта Оленек. Аварийный маяк не срабатывал", - добавили в ведомстве.Для проведения поисковых работ вылетает воздушное судно Ан-26 авиакомпании "Алроса" с 3 спасателями РПСБ.Самолет Ан-30M, пропавший с радаров в Якутии, вызывал дожди на лесных пожарах, уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республикеРанее сообщалось, что в пожароопасный сезон в республике вместе с самолетом Як-42 будет задействован самолет Ан-30 для вызывания искусственных осадков. В отличие от Як-42 этот самолёт может приземляться на грунтовую взлетно-посадочную полосу.

https://ria.ru/20220622/samolet-1797281043.html

https://ria.ru/20220621/samolet-1796920546.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, ан-30, республика саха (якутия)