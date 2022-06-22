https://ria.ru/20220622/ria-1797275482.html

МИД прокомментировал блокировку сайта РИА Новости в Азербайджане

МИД прокомментировал блокировку сайта РИА Новости в Азербайджане - РИА Новости, 22.06.2022

МИД прокомментировал блокировку сайта РИА Новости в Азербайджане

Россия в двустороннем формате решает проблемы с партнерами в работе СМИ, заявила представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с блокировкой сайта РИА... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:29

2022-06-22T13:29

2022-06-22T13:58

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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мария захарова

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия в двустороннем формате решает проблемы с партнерами в работе СМИ, заявила представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с блокировкой сайта РИА Новости в Азербайджане, которая в настоящее время уже частично снята."Хочется надеяться, что таких прецедентов будет как можно меньше, хочется развивать наши отношения и в медиасфере, исходя из общей необходимости в противодействии фейкам", — сказала она на брифинге.По ее словам, вопросы работы СМИ должны решаться в соответствии с законом и на основе уважения свободы слова и прав журналистов.Сайт РИА Новости оказался недоступен в Азербайджане 3 июня, однако многие провайдеры уже восстановили доступ к нему.

https://ria.ru/20220621/telegraph-1796962164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, азербайджан, риа новости, мария захарова, россия