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МИД прокомментировал блокировку сайта РИА Новости в Азербайджане - РИА Новости, 22.06.2022
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МИД прокомментировал блокировку сайта РИА Новости в Азербайджане
МИД прокомментировал блокировку сайта РИА Новости в Азербайджане - РИА Новости, 22.06.2022
МИД прокомментировал блокировку сайта РИА Новости в Азербайджане
Россия в двустороннем формате решает проблемы с партнерами в работе СМИ, заявила представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с блокировкой сайта РИА... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:29
2022-06-22T13:58
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
азербайджан
риа новости
мария захарова
россия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия в двустороннем формате решает проблемы с партнерами в работе СМИ, заявила представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с блокировкой сайта РИА Новости в Азербайджане, которая в настоящее время уже частично снята."Хочется надеяться, что таких прецедентов будет как можно меньше, хочется развивать наши отношения и в медиасфере, исходя из общей необходимости в противодействии фейкам", — сказала она на брифинге.По ее словам, вопросы работы СМИ должны решаться в соответствии с законом и на основе уважения свободы слова и прав журналистов.Сайт РИА Новости оказался недоступен в Азербайджане 3 июня, однако многие провайдеры уже восстановили доступ к нему.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, азербайджан, риа новости, мария захарова, россия
13:29 22.06.2022 (обновлено: 13:58 22.06.2022)
 
МИД прокомментировал блокировку сайта РИА Новости в Азербайджане

Захарова о блокировке сайта РИА Новости в Азербайджане: проблемы с партнерами решаются

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия в двустороннем формате решает проблемы с партнерами в работе СМИ, заявила представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с блокировкой сайта РИА Новости в Азербайджане, которая в настоящее время уже частично снята.
"Хочется надеяться, что таких прецедентов будет как можно меньше, хочется развивать наши отношения и в медиасфере, исходя из общей необходимости в противодействии фейкам", — сказала она на брифинге.
По ее словам, вопросы работы СМИ должны решаться в соответствии с законом и на основе уважения свободы слова и прав журналистов.
Сайт РИА Новости оказался недоступен в Азербайджане 3 июня, однако многие провайдеры уже восстановили доступ к нему.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреАзербайджанРИА НовостиМария ЗахароваРоссия
 
 
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