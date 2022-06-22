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В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 22.06.2022
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В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика
В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 22.06.2022
В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика
Тело пятилетнего мальчика, пропавшего накануне в Нижегородской области, нашли в реке, мальчик утонул, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:40
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происшествия
борский район
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Тело пятилетнего мальчика, пропавшего накануне в Нижегородской области, нашли в реке, мальчик утонул, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Волонтер".Как отмечали ранее РИА Новости в спасательном отряде, ребенка всю ночь искали около 300 добровольцев, а также сотрудников полиции, следственного комитета и МЧС."Буквально несколько минут назад нашли тело в реке. Мальчик утонул", - заявили агентству в поисково-спасательном отряде.Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда, пятилетний ребенок 21 июня около 17.00 гулял на улице Победы в поселке Большое Пикино Борского района и пропал. Волонтеры всю ночь прочесывали местность, проверяли заброшенные строения, берег водоема, опрашивали жителей.
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происшествия, борский район, нижегородская область
08:40 22.06.2022 (обновлено: 08:41 22.06.2022)
 
В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика

Тело пропавшего накануне пятилетнего мальчика нашли в реке в Нижегородской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Тело пятилетнего мальчика, пропавшего накануне в Нижегородской области, нашли в реке, мальчик утонул, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Волонтер".
Как отмечали ранее РИА Новости в спасательном отряде, ребенка всю ночь искали около 300 добровольцев, а также сотрудников полиции, следственного комитета и МЧС.
"Буквально несколько минут назад нашли тело в реке. Мальчик утонул", - заявили агентству в поисково-спасательном отряде.
Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда, пятилетний ребенок 21 июня около 17.00 гулял на улице Победы в поселке Большое Пикино Борского района и пропал. Волонтеры всю ночь прочесывали местность, проверяли заброшенные строения, берег водоема, опрашивали жителей.
Поиск пропавших в лесной полосе
25 мая, 07:20
"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей
 
ПроисшествияБорский районНижегородская область
 
 
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