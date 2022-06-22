https://ria.ru/20220622/rebenok-1797202104.html

В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика

В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 22.06.2022

В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика

Тело пятилетнего мальчика, пропавшего накануне в Нижегородской области, нашли в реке, мальчик утонул, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:40

2022-06-22T08:40

2022-06-22T08:41

происшествия

борский район

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Тело пятилетнего мальчика, пропавшего накануне в Нижегородской области, нашли в реке, мальчик утонул, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Волонтер".Как отмечали ранее РИА Новости в спасательном отряде, ребенка всю ночь искали около 300 добровольцев, а также сотрудников полиции, следственного комитета и МЧС."Буквально несколько минут назад нашли тело в реке. Мальчик утонул", - заявили агентству в поисково-спасательном отряде.Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда, пятилетний ребенок 21 июня около 17.00 гулял на улице Победы в поселке Большое Пикино Борского района и пропал. Волонтеры всю ночь прочесывали местность, проверяли заброшенные строения, берег водоема, опрашивали жителей.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

борский район

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, борский район, нижегородская область