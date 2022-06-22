https://ria.ru/20220622/rebenok-1797202104.html
В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика
В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 22.06.2022
В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика
Тело пятилетнего мальчика, пропавшего накануне в Нижегородской области, нашли в реке, мальчик утонул, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:40
2022-06-22T08:40
2022-06-22T08:41
происшествия
борский район
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Тело пятилетнего мальчика, пропавшего накануне в Нижегородской области, нашли в реке, мальчик утонул, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Волонтер".Как отмечали ранее РИА Новости в спасательном отряде, ребенка всю ночь искали около 300 добровольцев, а также сотрудников полиции, следственного комитета и МЧС."Буквально несколько минут назад нашли тело в реке. Мальчик утонул", - заявили агентству в поисково-спасательном отряде.Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда, пятилетний ребенок 21 июня около 17.00 гулял на улице Победы в поселке Большое Пикино Борского района и пропал. Волонтеры всю ночь прочесывали местность, проверяли заброшенные строения, берег водоема, опрашивали жителей.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
борский район
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борский район, нижегородская область
08:40 22.06.2022 (обновлено: 08:41 22.06.2022)
В Нижегородской области нашли тело пропавшего мальчика
Тело пропавшего накануне пятилетнего мальчика нашли в реке в Нижегородской области