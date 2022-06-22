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Власти Херсонской области опровергли сообщения о продвижении ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Власти Херсонской области опровергли сообщения о продвижении ВСУ
Власти Херсонской области опровергли сообщения о продвижении ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022
Власти Херсонской области опровергли сообщения о продвижении ВСУ
Сообщения о продвижении украинской армии на территории Херсонской области не соответствуют действительности, заявил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:19
2022-06-22T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
николаевская область
херсон
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Сообщения о продвижении украинской армии на территории Херсонской области не соответствуют действительности, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, в регионе иногда действуют "партизаны херсонского разлива", которые расклеивают листовки. В некоторых районах области "висит украинский флаг", такое есть, добавил Стремоусов, отметив, что ситуация объективно изменяется и на стабилизацию обстановки необходимо время. Он призвал жителей к самоорганизации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , николаевская область, херсон, ситуация в днр и лнр
09:19 22.06.2022
 
Власти Херсонской области опровергли сообщения о продвижении ВСУ

Замглавы ВГА Стремоусов: информация о продвижении ВСУ в Херсонской области неправдива

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Сообщения о продвижении украинской армии на территории Херсонской области не соответствуют действительности, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Украинская армия никуда не продвигается, рассказы о том, что заняли Киселевку (село у границы Херсонской и Николаевской областей – ред.) – это все неправда. Я знаю как раз, что украинская армия отодвигается. Хочу всех жителей успокоить, в городе Херсоне все хорошо", - сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.
По его словам, в регионе иногда действуют "партизаны херсонского разлива", которые расклеивают листовки. В некоторых районах области "висит украинский флаг", такое есть, добавил Стремоусов, отметив, что ситуация объективно изменяется и на стабилизацию обстановки необходимо время. Он призвал жителей к самоорганизации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Кадры массированного обстрела района Макеевки под Донецком - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьНиколаевская областьХерсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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