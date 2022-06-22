https://ria.ru/20220622/prodvizhenie-1797206159.html

Власти Херсонской области опровергли сообщения о продвижении ВСУ

Власти Херсонской области опровергли сообщения о продвижении ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022

Власти Херсонской области опровергли сообщения о продвижении ВСУ

Сообщения о продвижении украинской армии на территории Херсонской области не соответствуют действительности, заявил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:19

2022-06-22T09:19

2022-06-22T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

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николаевская область

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ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Сообщения о продвижении украинской армии на территории Херсонской области не соответствуют действительности, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, в регионе иногда действуют "партизаны херсонского разлива", которые расклеивают листовки. В некоторых районах области "висит украинский флаг", такое есть, добавил Стремоусов, отметив, что ситуация объективно изменяется и на стабилизацию обстановки необходимо время. Он призвал жителей к самоорганизации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220621/obstrel-1797047756.html

херсонская область

николаевская область

херсон

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