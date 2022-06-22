Власти Херсонской области опровергли сообщения о продвижении ВСУ
Замглавы ВГА Стремоусов: информация о продвижении ВСУ в Херсонской области неправдива
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Сообщения о продвижении украинской армии на территории Херсонской области не соответствуют действительности, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Украинская армия никуда не продвигается, рассказы о том, что заняли Киселевку (село у границы Херсонской и Николаевской областей – ред.) – это все неправда. Я знаю как раз, что украинская армия отодвигается. Хочу всех жителей успокоить, в городе Херсоне все хорошо", - сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.
По его словам, в регионе иногда действуют "партизаны херсонского разлива", которые расклеивают листовки. В некоторых районах области "висит украинский флаг", такое есть, добавил Стремоусов, отметив, что ситуация объективно изменяется и на стабилизацию обстановки необходимо время. Он призвал жителей к самоорганизации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.