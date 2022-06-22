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Пострадавших в инциденте на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет
Пострадавших в инциденте на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет - РИА Новости, 22.06.2022
Пострадавших в инциденте на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет
Пострадавших в результате инцидента на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:34
2022-06-22T12:34
2022-06-22T12:40
в мире
происшествия
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Пострадавших в результате инцидента на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода, отмечали власти."Специалисты МЧС и работники предприятия действовали слаженно и оперативно, пожар на площади 50 квадратных метров был ликвидирован уже в 10.50. Пострадавших нет, персонал эвакуирован", - написал губернатор в Telegram.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:34 22.06.2022 (обновлено: 12:40 22.06.2022)
Пострадавших в инциденте на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет
Губернатор Ростовской области Голубев: пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет