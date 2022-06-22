https://ria.ru/20220622/pozhar-1797259254.html

Пострадавших в инциденте на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет

Пострадавших в инциденте на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет - РИА Новости, 22.06.2022

Пострадавших в инциденте на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет

Пострадавших в результате инцидента на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:34

2022-06-22T12:34

2022-06-22T12:40

в мире

происшествия

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Пострадавших в результате инцидента на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода, отмечали власти."Специалисты МЧС и работники предприятия действовали слаженно и оперативно, пожар на площади 50 квадратных метров был ликвидирован уже в 10.50. Пострадавших нет, персонал эвакуирован", - написал губернатор в Telegram.

россия

ростовская область

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в мире, происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)