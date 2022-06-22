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Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе локализовали
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе локализовали - РИА Новости, 22.06.2022
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе локализовали
Пожарные локализовали возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:29
2022-06-22T10:29
2022-06-22T11:06
россия
происшествия
ростовская область
новошахтинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров."В 10.12 мск пожар локализован на 50 квадратных метрах", - сказал он. Пострадавших нет.В тушении пожара от МЧС задействовано 30 человек и 14 единиц техники.Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Юге России.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ростовская область, новошахтинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:29 22.06.2022 (обновлено: 11:06 22.06.2022)
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе локализовали
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области удалось локализовать