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В аэропорту Майами загорелся самолет с 126 пассажирами

В аэропорту Майами загорелся самолет с 126 пассажирами - РИА Новости, 22.06.2022

В аэропорту Майами загорелся самолет с 126 пассажирами

Самолет загорелся в аэропорту Майами, пострадали три человека, сообщает Associated Press. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T02:18

2022-06-22T02:18

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Самолет загорелся в аэропорту Майами, пострадали три человека, сообщает Associated Press.По данным агентства, самолет из Санта-Доминго со 126 пассажирами на борту загорелся после приземления. Причиной пожара стало разрушение шасси при посадке, говорится в сообщении.Три пассажира попали в больницу, остальным помощь не понадобилась, сообщает агентство.

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в мире, сша, майами, вашингтон