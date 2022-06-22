https://ria.ru/20220622/politika-1797190384.html

Японский политик назвал нелогичными действия Токио против Москвы

Японский политик назвал нелогичными действия Токио против Москвы - РИА Новости, 22.06.2022

Японский политик назвал нелогичными действия Токио против Москвы

Политике Японии в отношении России не хватает логики, она принимается не с учетом условий, в которых находится Япония, а с оглядкой на Запад, такое мнение в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T03:29

2022-06-22T03:29

2022-06-22T04:45

мунэо судзуки

япония

россия

америка

синдзо абэ

в мире

санкции в отношении россии

фумио кисида

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ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. Политике Японии в отношении России не хватает логики, она принимается не с учетом условий, в которых находится Япония, а с оглядкой на Запад, такое мнение в интервью РИА Новости высказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.Нелогичными и не учитывающими положения Японии он считает и принятые в отношении России санкции.Политик считает, что если сейчас влияние санкций на экономику Японии, России, западных стран еще не сильно ощущается, то со временем оно будет только возрастать."Сейчас есть силы и у России, и в Японии пока тоже нет изменений в экономике. Но сейчас самое главное — чтобы как можно скорее были остановлены военные действия. Ведь это и для Америки, и для Франции с Германией плохо. Британия жестко говорит, но и до нее дойдет это влияние. Если об этом думать, то действовать нужно более хладнокровно. Не должно быть мыслей о том, чтобы исключить Россию", — убежден политик.При этом его прогноз на дальнейшую политику Японии в отношении России далек от оптимизма."Администрация Кисиды будет действовать с оглядкой на Америку. Акцент будет смещен с (приоритета) позиции Японии на координацию со странами "семерки". При этом Индии, например, удается проводить свою собственную внешнюю политику. Я думаю, что здесь есть чему поучиться Японии", — сказал депутат парламента.Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.

https://ria.ru/20220611/yaponiya-1794711983.html

https://ria.ru/20220621/kisida-1796933400.html

япония

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америка

токио

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мунэо судзуки, япония, россия, америка, синдзо абэ, в мире, санкции в отношении россии, фумио кисида, токио