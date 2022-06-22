https://ria.ru/20220622/pokhorony-1797345795.html
В Балашихе похоронили ветерана Артеменко, которого оскорбил Навальный
В Балашихе похоронили ветерана Артеменко, которого оскорбил Навальный - РИА Новости, 22.06.2022
В Балашихе похоронили ветерана Артеменко, которого оскорбил Навальный
Ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который судился с оппозиционером Алексеем Навальным за клевету, похоронили на Николо-Архангельском... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:04
2022-06-22T16:04
2022-06-22T16:04
россия
происшествия
игнат артеменко
владимирская область
московский городской суд
ив роше
покров
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который судился с оппозиционером Алексеем Навальным за клевету, похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе с воинскими почестями и оркестром, рассказала РИА Новости его дочь Елена."Да, сегодня похоронили с воинскими почестями, салютом, оркестром, хорошо, что такое отношение к ветеранам вооруженных сил, папа 38 лет служил в авиационных войсках. Да и к ветеранам войны хорошее отношение, мы это очень ценим", - сообщила дочь ветерана.По ее словам, похороны прошли на Николо-Архангельском кладбище."Более 30 человек пришли проститься с таким достойным добрым человеком, приехали даже из других городов. Все очень любили папу", - добавила Елена.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.По итогам процесса в отношении блогера было возбуждено еще одно уголовное дело, об оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей приговор.По ходу заседаний по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.Навальный попал в заключение после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20220512/navalnyy-1788050332.html
https://ria.ru/20220208/navalnyy-1771644642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, игнат артеменко, владимирская область, московский городской суд, ив роше, покров
В Балашихе похоронили ветерана Артеменко, которого оскорбил Навальный
Ветерана Артеменко, судившегося с Навальным, похоронили на Николо-Архангельском кладбище
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который судился с оппозиционером Алексеем Навальным за клевету, похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе с воинскими почестями и оркестром, рассказала РИА Новости его дочь Елена.
"Да, сегодня похоронили с воинскими почестями, салютом, оркестром, хорошо, что такое отношение к ветеранам вооруженных сил, папа 38 лет служил в авиационных войсках. Да и к ветеранам войны хорошее отношение, мы это очень ценим", - сообщила дочь ветерана.
По ее словам, похороны прошли на Николо-Архангельском кладбище.
"Более 30 человек пришли проститься с таким достойным добрым человеком, приехали даже из других городов. Все очень любили папу", - добавила Елена.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко
выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ
. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.
По итогам процесса в отношении блогера было возбуждено еще одно уголовное дело, об оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей приговор.
По ходу заседаний по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
Мосгорсуд
24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области
, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.
Навальный попал в заключение после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.