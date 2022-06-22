https://ria.ru/20220622/pogoda-1797250524.html

Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков

Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков - РИА Новости, 22.06.2022

Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков

Жителей столицы на выходных ожидает теплая погода до 26-27 градусов, переменная облачность и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:04

2022-06-22T12:04

2022-06-22T12:04

общество

москва

московская область (подмосковье)

татьяна позднякова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739755945_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea4314e9de0f3079d9489cda158eda68.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жителей столицы на выходных ожидает теплая погода до 26-27 градусов, переменная облачность и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода в выходные будет очень комфортной: будет переменная облачность, много солнца, осадков не ожидается. Дневная температура плюс 26-27 градусов", - рассказала Позднякова.Также она отметила, что начиная со следующей недели температура воздуха уже превысит отметку 30 градусов. По ее словам, последние дни июня будут довольно жаркими с температурой превышающей норму на 3-4 градуса.

https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова