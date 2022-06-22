https://ria.ru/20220622/pogoda-1797250524.html
Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков
Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков - РИА Новости, 22.06.2022
Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков
Жителей столицы на выходных ожидает теплая погода до 26-27 градусов, переменная облачность и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:04
2022-06-22T12:04
2022-06-22T12:04
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жителей столицы на выходных ожидает теплая погода до 26-27 градусов, переменная облачность и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода в выходные будет очень комфортной: будет переменная облачность, много солнца, осадков не ожидается. Дневная температура плюс 26-27 градусов", - рассказала Позднякова.Также она отметила, что начиная со следующей недели температура воздуха уже превысит отметку 30 градусов. По ее словам, последние дни июня будут довольно жаркими с температурой превышающей норму на 3-4 градуса.
https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова
Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков
Метеоролог Позднякова: в Москве на выходных будет до 27 градусов тепла и без осадков
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жителей столицы на выходных ожидает теплая погода до 26-27 градусов, переменная облачность и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода в выходные будет очень комфортной: будет переменная облачность, много солнца, осадков не ожидается. Дневная температура плюс 26-27 градусов", - рассказала Позднякова.
Также она отметила, что начиная со следующей недели температура воздуха уже превысит отметку 30 градусов. По ее словам, последние дни июня будут довольно жаркими с температурой превышающей норму на 3-4 градуса.