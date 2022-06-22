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Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков - РИА Новости, 22.06.2022
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Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков
Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков - РИА Новости, 22.06.2022
Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков
Жителей столицы на выходных ожидает теплая погода до 26-27 градусов, переменная облачность и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:04
2022-06-22T12:04
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жителей столицы на выходных ожидает теплая погода до 26-27 градусов, переменная облачность и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода в выходные будет очень комфортной: будет переменная облачность, много солнца, осадков не ожидается. Дневная температура плюс 26-27 градусов", - рассказала Позднякова.Также она отметила, что начиная со следующей недели температура воздуха уже превысит отметку 30 градусов. По ее словам, последние дни июня будут довольно жаркими с температурой превышающей норму на 3-4 градуса.
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общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова
12:04 22.06.2022
 
Москвичам на выходных пообещали комфортную погоду без осадков

Метеоролог Позднякова: в Москве на выходных будет до 27 градусов тепла и без осадков

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно"
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Отдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жителей столицы на выходных ожидает теплая погода до 26-27 градусов, переменная облачность и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода в выходные будет очень комфортной: будет переменная облачность, много солнца, осадков не ожидается. Дневная температура плюс 26-27 градусов", - рассказала Позднякова.
Также она отметила, что начиная со следующей недели температура воздуха уже превысит отметку 30 градусов. По ее словам, последние дни июня будут довольно жаркими с температурой превышающей норму на 3-4 градуса.
Люди отдыхают на пляже - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 02:10
Названа летняя температура, вызывающая климатический стресс
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Татьяна Позднякова
 
 
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