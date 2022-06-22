Рейтинг@Mail.ru
Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/partnerstvo-1797311561.html
Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров
Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров - РИА Новости, 22.06.2022
Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров
Россия активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:44
2022-06-22T14:55
экономика
россия
владимир путин
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702052_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_38999d63b16f4b9a5508ccf4473bc891.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин."И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов. На надежных международных партнеров, и в первую очередь, на страны БРИКС", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.Путин подчеркнул, что российское государство прежде всего ориентируется на стимулирование частной инициативы."Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20220622/forum-1797311228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d92758ef5c3f9d8fd266b47d072c2c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, брикс
14:44 22.06.2022 (обновлено: 14:55 22.06.2022)
 
Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров

Путин: Россия занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин.
"И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов. На надежных международных партнеров, и в первую очередь, на страны БРИКС", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.
Путин подчеркнул, что российское государство прежде всего ориентируется на стимулирование частной инициативы.
"Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления", - отметил президент РФ.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 14:43
Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала