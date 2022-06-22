https://ria.ru/20220622/partnerstvo-1797311561.html
Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров
Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров - РИА Новости, 22.06.2022
Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров
Россия активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:44
2022-06-22T14:44
2022-06-22T14:55
экономика
россия
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин."И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов. На надежных международных партнеров, и в первую очередь, на страны БРИКС", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.Путин подчеркнул, что российское государство прежде всего ориентируется на стимулирование частной инициативы."Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления", - отметил президент РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, брикс
14:44 22.06.2022 (обновлено: 14:55 22.06.2022)
Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров
Путин: Россия занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров