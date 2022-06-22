https://ria.ru/20220622/partnerstvo-1797311561.html

Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров

Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров - РИА Новости, 22.06.2022

Россия переориентирует экономические потоки на надежных партнеров

Россия активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:44

2022-06-22T14:44

2022-06-22T14:55

экономика

россия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин."И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов. На надежных международных партнеров, и в первую очередь, на страны БРИКС", - сказал он в приветствии участникам делового форума БРИКС.Путин подчеркнул, что российское государство прежде всего ориентируется на стимулирование частной инициативы."Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20220622/forum-1797311228.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, брикс