https://ria.ru/20220622/pamyat-1797364888.html

В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2022

В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В среду в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в ходе которого прошла акция "Свеча памяти",... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:52

2022-06-22T16:52

2022-06-22T16:52

в мире

китай

пекин

великая отечественная война (1941-1945)

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ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. В среду в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в ходе которого прошла акция "Свеча памяти", передает корреспондент РИА Новости.В ходе мероприятия граждане России, а также граждане Китая и других государств почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и зажгли в их честь свечи.В рамках памятного мероприятия в РКЦ также открылась фотовыставка "Великой Победе посвящается…", рассказывающая о редких кадрах фронтовых корреспондентов времён Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 30 июня.Участие в мероприятии также приняли представители посольства Республики Беларусь в КНР.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.

https://ria.ru/20220622/vov-1797222639.html

китай

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, пекин, великая отечественная война (1941-1945)