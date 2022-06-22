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В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2022
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В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2022
В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В среду в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в ходе которого прошла акция "Свеча памяти",... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:52
2022-06-22T16:52
в мире
китай
пекин
великая отечественная война (1941-1945)
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ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. В среду в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине состоялось&nbsp; мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в ходе которого прошла акция "Свеча памяти", передает корреспондент РИА Новости.В ходе мероприятия граждане России, а также граждане Китая и других государств почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и зажгли в их честь свечи.В рамках памятного мероприятия в РКЦ также открылась фотовыставка "Великой Победе посвящается…", рассказывающая о редких кадрах фронтовых корреспондентов времён Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 30 июня.Участие в мероприятии также приняли представители посольства Республики Беларусь в КНР.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.
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в мире, китай, пекин, великая отечественная война (1941-1945)
16:52 22.06.2022
 
В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Пекине в годовщину начала Великой Отечественной войны состоялась акция "Свеча памяти"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастник акции "Свеча памяти" держит свечу
Участник акции Свеча памяти держит свечу - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участник акции "Свеча памяти" держит свечу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. В среду в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине состоялось  мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в ходе которого прошла акция "Свеча памяти", передает корреспондент РИА Новости.
В ходе мероприятия граждане России, а также граждане Китая и других государств почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и зажгли в их честь свечи.
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 10:44
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти РоссииВ этот день 81 год назад немецкие войска напали на СССР. Во время кровопролитной войны, длившейся 1418 дней, погибли почти 30 миллионов человек.
В рамках памятного мероприятия в РКЦ также открылась фотовыставка "Великой Победе посвящается…", рассказывающая о редких кадрах фронтовых корреспондентов времён Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 30 июня.
Участие в мероприятии также приняли представители посольства Республики Беларусь в КНР.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.
 
В миреКитайПекинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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