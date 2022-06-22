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В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2022
В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В среду в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в ходе которого прошла акция "Свеча памяти",... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:52
2022-06-22T16:52
2022-06-22T16:52
в мире
китай
пекин
великая отечественная война (1941-1945)
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ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. В среду в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в ходе которого прошла акция "Свеча памяти", передает корреспондент РИА Новости.В ходе мероприятия граждане России, а также граждане Китая и других государств почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и зажгли в их честь свечи.В рамках памятного мероприятия в РКЦ также открылась фотовыставка "Великой Победе посвящается…", рассказывающая о редких кадрах фронтовых корреспондентов времён Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 30 июня.Участие в мероприятии также приняли представители посольства Республики Беларусь в КНР.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, пекин, великая отечественная война (1941-1945)
В Пекине почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Пекине в годовщину начала Великой Отечественной войны состоялась акция "Свеча памяти"
ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. В среду в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в ходе которого прошла акция "Свеча памяти", передает корреспондент РИА Новости.
В ходе мероприятия граждане России
, а также граждане Китая
и других государств почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и зажгли в их честь свечи.
В рамках памятного мероприятия в РКЦ также открылась фотовыставка "Великой Победе посвящается…", рассказывающая о редких кадрах фронтовых корреспондентов времён Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 30 июня.
Участие в мероприятии также приняли представители посольства Республики Беларусь в КНР.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.