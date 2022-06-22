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Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2022

Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:15

2022-06-22T11:15

2022-06-22T11:15

в мире

херсонская область

херсон

великая отечественная война (1941-1945)

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

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ХЕРСОН, 22 июн - РИА Новости. Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Безопасность на Аллее Славы обеспечивается бойцами Росгвардии и полиции, задействованы кинологи."Для меня этот день особенный, я сейчас говорю - и у меня ком в горле. Благодаря героям той войны мы сегодня живы. Молодое поколение - многие даже об этом не знают", - рассказала РИА Новости жительница Херсона, пришедшая почтить память у Вечного огня.Другая участница мероприятия рассказала агентству, что долгие годы в школах преподавали "другую историю". "Но наши герои не будут забыты, спасибо им. Вечная им память. И мы хотим, чтобы молодежь всегда помнила об этом", - добавила она.Цветы к Вечному огню также возложили сотрудники военно-гражданской администрации, включая главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо."Война, которая началась 22 июня 1941 года, была самой тяжелой и опустошительной. Сегодня у нас здесь, в Херсоне, есть полное право снова восстановить историческую справедливость - память, которую у нас пытались отобрать. Эта память помогает всем нам, и херсонцам в первую очередь, думать о будущем", - сказал Сальдо РИА Новости.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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