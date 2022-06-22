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Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2022
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Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби
Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2022
Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби
Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:15
2022-06-22T11:15
в мире
херсонская область
херсон
великая отечественная война (1941-1945)
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
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ХЕРСОН, 22 июн - РИА Новости. Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Безопасность на Аллее Славы обеспечивается бойцами Росгвардии и полиции, задействованы кинологи."Для меня этот день особенный, я сейчас говорю - и у меня ком в горле. Благодаря героям той войны мы сегодня живы. Молодое поколение - многие даже об этом не знают", - рассказала РИА Новости жительница Херсона, пришедшая почтить память у Вечного огня.Другая участница мероприятия рассказала агентству, что долгие годы в школах преподавали "другую историю". "Но наши герои не будут забыты, спасибо им. Вечная им память. И мы хотим, чтобы молодежь всегда помнила об этом", - добавила она.Цветы к Вечному огню также возложили сотрудники военно-гражданской администрации, включая главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо."Война, которая началась 22 июня 1941 года, была самой тяжелой и опустошительной. Сегодня у нас здесь, в Херсоне, есть полное право снова восстановить историческую справедливость - память, которую у нас пытались отобрать. Эта память помогает всем нам, и херсонцам в первую очередь, думать о будущем", - сказал Сальдо РИА Новости.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России
В этот день 81 год назад немецкие войска напали на СССР. Во время кровопролитной войны, длившейся 1418 дней, погибли почти 30 миллионов человек.
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РИА Новости
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5
4.7
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в мире, херсонская область , херсон, великая отечественная война (1941-1945), видео, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби
ХЕРСОН, 22 июн - РИА Новости. Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
2022-06-22T11:15
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PT1M26S
11:15 22.06.2022
 
Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в годовщину начала Великой Отечественной

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЦеремония возложения цветов к Вечному огню в День памяти и скорби в Парке Славы в Херсоне
Церемония возложения цветов к Вечному огню в День памяти и скорби в Парке Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Церемония возложения цветов к Вечному огню в День памяти и скорби в Парке Славы в Херсоне
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 22 июн - РИА Новости. Жители Херсона возложили цветы к Вечному огню в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Безопасность на Аллее Славы обеспечивается бойцами Росгвардии и полиции, задействованы кинологи.
"Для меня этот день особенный, я сейчас говорю - и у меня ком в горле. Благодаря героям той войны мы сегодня живы. Молодое поколение - многие даже об этом не знают", - рассказала РИА Новости жительница Херсона, пришедшая почтить память у Вечного огня.
Другая участница мероприятия рассказала агентству, что долгие годы в школах преподавали "другую историю". "Но наши герои не будут забыты, спасибо им. Вечная им память. И мы хотим, чтобы молодежь всегда помнила об этом", - добавила она.
Цветы к Вечному огню также возложили сотрудники военно-гражданской администрации, включая главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо.
"Война, которая началась 22 июня 1941 года, была самой тяжелой и опустошительной. Сегодня у нас здесь, в Херсоне, есть полное право снова восстановить историческую справедливость - память, которую у нас пытались отобрать. Эта память помогает всем нам, и херсонцам в первую очередь, думать о будущем", - сказал Сальдо РИА Новости.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
 
В миреХерсонская областьХерсонВеликая Отечественная война (1941-1945)День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
 
 
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