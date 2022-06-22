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Силы ЛНР взяли в оперативное окружение украинских военных в Лисичанске - РИА Новости, 22.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Силы ЛНР взяли в оперативное окружение украинских военных в Лисичанске
Силы ЛНР взяли в оперативное окружение украинских военных в Лисичанске - РИА Новости, 22.06.2022
Силы ЛНР взяли в оперативное окружение украинских военных в Лисичанске
Украинские военные в Лисичанске взяты в оперативное окружение, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:14
2022-06-22T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские военные в Лисичанске взяты в оперативное окружение, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Действительно, все так", — сказал Филипоненко в эфире "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос. — Несколько клиньев вбито между подразделениями вооруженных сил Украины, которые держали единую линию обороны на участке Золотое, Горское, Лисичанск. Полностью прервано снабжение подразделений вооруженных сил Украины непосредственно между этими населенными пунктами. Таким образом, теперь эти очаги сопротивления уже полностью отдельные".Он подчеркнул, что в данном случае речь идет именно об оперативном окружении. "То есть весь участок, соединяющий этот очаг сопротивления (украинских войск) с "большой землей", максимально контролируется нашими силами. &lt;...&gt; О полном окружении Лисичанска говорить пока преждевременно, но оперативное окружение уже существует и значительно давит на противника", — уточнил Филипоненко.В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики за исключением Лисичанска и промзоны в Северодонецке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797274083.html
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лисичанск
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в мире, лисичанск, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:14 22.06.2022 (обновлено: 19:42 22.06.2022)
 
Силы ЛНР взяли в оперативное окружение украинских военных в Лисичанске

Народная милиция ЛНР взяла в оперативное окружение украинских военных в Лисичанске

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские военные в Лисичанске взяты в оперативное окружение, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Действительно, все так", — сказал Филипоненко в эфире "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос. — Несколько клиньев вбито между подразделениями вооруженных сил Украины, которые держали единую линию обороны на участке Золотое, Горское, Лисичанск. Полностью прервано снабжение подразделений вооруженных сил Украины непосредственно между этими населенными пунктами. Таким образом, теперь эти очаги сопротивления уже полностью отдельные".
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Он подчеркнул, что в данном случае речь идет именно об оперативном окружении. "То есть весь участок, соединяющий этот очаг сопротивления (украинских войск) с "большой землей", максимально контролируется нашими силами. <...> О полном окружении Лисичанска говорить пока преждевременно, но оперативное окружение уже существует и значительно давит на противника", — уточнил Филипоненко.
В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики за исключением Лисичанска и промзоны в Северодонецке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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