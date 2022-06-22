https://ria.ru/20220622/odessa-1797433440.html

Националисты разместили вооружения в Доме Культуры и школе под Одессой

Националисты разместили вооружения в Доме Культуры и школе под Одессой - РИА Новости, 22.06.2022

Националисты разместили вооружения в Доме Культуры и школе под Одессой

Украинские националисты оборудовали опорный пункт в Доме культуры и гимназии в селе Дачное Одесской области, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:39

2022-06-22T21:39

2022-06-22T21:39

одесса

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт в Доме культуры и гимназии в селе Дачное Одесской области, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Дачном Одесской области, в Доме культуры и гимназии №2 (улица Мира), националисты оборудовали опорный пункт, а на территории разместили бронетехнику и РСЗО", - сказал он.

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

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одесса