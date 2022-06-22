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Националисты разместили вооружения в Доме Культуры и школе под Одессой
Националисты разместили вооружения в Доме Культуры и школе под Одессой - РИА Новости, 22.06.2022
Националисты разместили вооружения в Доме Культуры и школе под Одессой
Украинские националисты оборудовали опорный пункт в Доме культуры и гимназии в селе Дачное Одесской области, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:39
2022-06-22T21:39
2022-06-22T21:39
одесса
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт в Доме культуры и гимназии в селе Дачное Одесской области, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Дачном Одесской области, в Доме культуры и гимназии №2 (улица Мира), националисты оборудовали опорный пункт, а на территории разместили бронетехнику и РСЗО", - сказал он.
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одесса
Националисты разместили вооружения в Доме Культуры и школе под Одессой
Мизинцев: националисты разместили вооружения в Доме Культуры и школе под Одессой