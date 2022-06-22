https://ria.ru/20220622/novosibirsk-1797315359.html
Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года
Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года - РИА Новости, 22.06.2022
Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года
Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска планируется открыть уже в этом году, работы ведутся высокими темпами, сообщает правительство... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:53
2022-06-22T14:53
2022-06-22T14:53
россия
общество
новосибирск
новосибирская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
роман новиков
андрей травников
марат хуснуллин
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НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска планируется открыть уже в этом году, работы ведутся высокими темпами, сообщает правительство Новосибирской области.В среду выездное совещание на площадке строительства важной для развития транспортного каркаса региона и играющей транзитную роль в масштабе страны автодороги провели губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Развитие этого направления находится в центре внимания правительства Новосибирской области."Важно обеспечить стабильное финансирование, чтобы завершить работы на всех участках, где они были начаты предыдущим подрядчиком: были выполнены насыпи – на всем протяжении от Гусинобродского шоссе до Кольцова, частично построены искусственные сооружения, их нужно было сохранить и довести до завершения. Спасибо Росавтодору, заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину: на этот год выделено дополнительно еще 2,8 миллиарда рублей", - сказал Травников.Он отметил, что выделение дополнительного финансирования - залог того, что цель будет достигнута, и теперь все зависит от подрядчика – компании "Новосибирскавтодор"."В этом году планируется открытие рабочего движения по этой развязке (пересечение Восточного обхода автодорогой с К19-р), и по развязке село Новолуговое. Дорога четыре полосы, с развязками в разных уровнях. Строительная готовность достаточно высокая, сейчас уже приступили к бетону, с точки зрения выполнения, освоения, это достаточно значительные средства, и нет никаких сомнений, что те объемы, которые сейчас есть в контракте, и планируется добавить, будут выполнены в срок", - доложил глава совета директоров строительной компании Дмитрий Пингасов.Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 километры) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы "Сибирь" и "Иртыш". Это позволит разгрузить участки на подъезде к областному центру и вывести транзитный транспорт с городских дорог. Работы на Восточном обходе планируется завершить в 2027 году, но сроки ввода объекта могут быть приближены.
https://realty.ria.ru/20220622/strategii-1797251044.html
https://ria.ru/20220425/dorogi-1785274572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, новосибирск, новосибирская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), роман новиков, андрей травников, марат хуснуллин
Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года
Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска откроют до конца этого года
НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска планируется открыть уже в этом году, работы ведутся высокими темпами, сообщает правительство Новосибирской области.
В среду выездное совещание на площадке строительства важной для развития транспортного каркаса региона и играющей транзитную роль в масштабе страны автодороги провели губернатор Новосибирской области Андрей Травников
и руководитель Росавтодора Роман Новиков
. Развитие этого направления находится в центре внимания правительства Новосибирской области.
"Важно обеспечить стабильное финансирование, чтобы завершить работы на всех участках, где они были начаты предыдущим подрядчиком: были выполнены насыпи – на всем протяжении от Гусинобродского шоссе до Кольцова, частично построены искусственные сооружения, их нужно было сохранить и довести до завершения. Спасибо Росавтодору, заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину
: на этот год выделено дополнительно еще 2,8 миллиарда рублей", - сказал Травников.
Он отметил, что выделение дополнительного финансирования - залог того, что цель будет достигнута, и теперь все зависит от подрядчика – компании "Новосибирскавтодор".
"В этом году планируется открытие рабочего движения по этой развязке (пересечение Восточного обхода автодорогой с К19-р), и по развязке село Новолуговое. Дорога четыре полосы, с развязками в разных уровнях. Строительная готовность достаточно высокая, сейчас уже приступили к бетону, с точки зрения выполнения, освоения, это достаточно значительные средства, и нет никаких сомнений, что те объемы, которые сейчас есть в контракте, и планируется добавить, будут выполнены в срок", - доложил глава совета директоров строительной компании Дмитрий Пингасов.
Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска
(14-34 километры) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы "Сибирь" и "Иртыш". Это позволит разгрузить участки на подъезде к областному центру и вывести транзитный транспорт с городских дорог. Работы на Восточном обходе планируется завершить в 2027 году, но сроки ввода объекта могут быть приближены.