https://ria.ru/20220622/novosibirsk-1797315359.html

Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года

Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года - РИА Новости, 22.06.2022

Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года

Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска планируется открыть уже в этом году, работы ведутся высокими темпами, сообщает правительство... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:53

2022-06-22T14:53

2022-06-22T14:53

россия

общество

новосибирск

новосибирская область

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

роман новиков

андрей травников

марат хуснуллин

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НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска планируется открыть уже в этом году, работы ведутся высокими темпами, сообщает правительство Новосибирской области.В среду выездное совещание на площадке строительства важной для развития транспортного каркаса региона и играющей транзитную роль в масштабе страны автодороги провели губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Развитие этого направления находится в центре внимания правительства Новосибирской области."Важно обеспечить стабильное финансирование, чтобы завершить работы на всех участках, где они были начаты предыдущим подрядчиком: были выполнены насыпи – на всем протяжении от Гусинобродского шоссе до Кольцова, частично построены искусственные сооружения, их нужно было сохранить и довести до завершения. Спасибо Росавтодору, заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину: на этот год выделено дополнительно еще 2,8 миллиарда рублей", - сказал Травников.Он отметил, что выделение дополнительного финансирования - залог того, что цель будет достигнута, и теперь все зависит от подрядчика – компании "Новосибирскавтодор"."В этом году планируется открытие рабочего движения по этой развязке (пересечение Восточного обхода автодорогой с К19-р), и по развязке село Новолуговое. Дорога четыре полосы, с развязками в разных уровнях. Строительная готовность достаточно высокая, сейчас уже приступили к бетону, с точки зрения выполнения, освоения, это достаточно значительные средства, и нет никаких сомнений, что те объемы, которые сейчас есть в контракте, и планируется добавить, будут выполнены в срок", - доложил глава совета директоров строительной компании Дмитрий Пингасов.Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 километры) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы "Сибирь" и "Иртыш". Это позволит разгрузить участки на подъезде к областному центру и вывести транзитный транспорт с городских дорог. Работы на Восточном обходе планируется завершить в 2027 году, но сроки ввода объекта могут быть приближены.

https://realty.ria.ru/20220622/strategii-1797251044.html

https://ria.ru/20220425/dorogi-1785274572.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, новосибирск, новосибирская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), роман новиков, андрей травников, марат хуснуллин