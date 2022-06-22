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Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года - РИА Новости, 22.06.2022
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Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года
Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года - РИА Новости, 22.06.2022
Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года
Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска планируется открыть уже в этом году, работы ведутся высокими темпами, сообщает правительство... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:53
2022-06-22T14:53
россия
общество
новосибирск
новосибирская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
роман новиков
андрей травников
марат хуснуллин
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НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска планируется открыть уже в этом году, работы ведутся высокими темпами, сообщает правительство Новосибирской области.В среду выездное совещание на площадке строительства важной для развития транспортного каркаса региона и играющей транзитную роль в масштабе страны автодороги провели губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Развитие этого направления находится в центре внимания правительства Новосибирской области."Важно обеспечить стабильное финансирование, чтобы завершить работы на всех участках, где они были начаты предыдущим подрядчиком: были выполнены насыпи – на всем протяжении от Гусинобродского шоссе до Кольцова, частично построены искусственные сооружения, их нужно было сохранить и довести до завершения. Спасибо Росавтодору, заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину: на этот год выделено дополнительно еще 2,8 миллиарда рублей", - сказал Травников.Он отметил, что выделение дополнительного финансирования - залог того, что цель будет достигнута, и теперь все зависит от подрядчика – компании "Новосибирскавтодор"."В этом году планируется открытие рабочего движения по этой развязке (пересечение Восточного обхода автодорогой с К19-р), и по развязке село Новолуговое. Дорога четыре полосы, с развязками в разных уровнях. Строительная готовность достаточно высокая, сейчас уже приступили к бетону, с точки зрения выполнения, освоения, это достаточно значительные средства, и нет никаких сомнений, что те объемы, которые сейчас есть в контракте, и планируется добавить, будут выполнены в срок", - доложил глава совета директоров строительной компании Дмитрий Пингасов.Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 километры) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы "Сибирь" и "Иртыш". Это позволит разгрузить участки на подъезде к областному центру и вывести транзитный транспорт с городских дорог. Работы на Восточном обходе планируется завершить в 2027 году, но сроки ввода объекта могут быть приближены.
https://realty.ria.ru/20220622/strategii-1797251044.html
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россия, общество, новосибирск, новосибирская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), роман новиков, андрей травников, марат хуснуллин
14:53 22.06.2022
 
Первый участок Восточного обхода Новосибирска откроют до конца года

Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска откроют до конца этого года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнопарк Новосибирского Академгородка
Технопарк Новосибирского Академгородка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 22 июн – РИА Новости. Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска планируется открыть уже в этом году, работы ведутся высокими темпами, сообщает правительство Новосибирской области.
В среду выездное совещание на площадке строительства важной для развития транспортного каркаса региона и играющей транзитную роль в масштабе страны автодороги провели губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Развитие этого направления находится в центре внимания правительства Новосибирской области.
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"Важно обеспечить стабильное финансирование, чтобы завершить работы на всех участках, где они были начаты предыдущим подрядчиком: были выполнены насыпи – на всем протяжении от Гусинобродского шоссе до Кольцова, частично построены искусственные сооружения, их нужно было сохранить и довести до завершения. Спасибо Росавтодору, заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину: на этот год выделено дополнительно еще 2,8 миллиарда рублей", - сказал Травников.
Он отметил, что выделение дополнительного финансирования - залог того, что цель будет достигнута, и теперь все зависит от подрядчика – компании "Новосибирскавтодор".
"В этом году планируется открытие рабочего движения по этой развязке (пересечение Восточного обхода автодорогой с К19-р), и по развязке село Новолуговое. Дорога четыре полосы, с развязками в разных уровнях. Строительная готовность достаточно высокая, сейчас уже приступили к бетону, с точки зрения выполнения, освоения, это достаточно значительные средства, и нет никаких сомнений, что те объемы, которые сейчас есть в контракте, и планируется добавить, будут выполнены в срок", - доложил глава совета директоров строительной компании Дмитрий Пингасов.
Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 километры) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы "Сибирь" и "Иртыш". Это позволит разгрузить участки на подъезде к областному центру и вывести транзитный транспорт с городских дорог. Работы на Восточном обходе планируется завершить в 2027 году, но сроки ввода объекта могут быть приближены.
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РоссияОбществоНовосибирскНовосибирская областьФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Роман НовиковАндрей ТравниковМарат Хуснуллин
 
 
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