https://ria.ru/20220622/novgorod-1797141656.html
От Нижнего Новгорода до Бора будет курсировать судно на подводных крыльях
От Нижнего Новгорода до Бора будет курсировать судно на подводных крыльях - РИА Новости, 22.06.2022
От Нижнего Новгорода до Бора будет курсировать судно на подводных крыльях
Новый регулярный пассажирский маршрут судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" из Нижнего Новгорода в соседний город Бор открывается 22 июня, сообщила... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:22
2022-06-22T13:22
2022-06-22T13:22
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Новый регулярный пассажирский маршрут судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" из Нижнего Новгорода в соседний город Бор открывается 22 июня, сообщила пресс-служба правительства региона."Валдай" будет курсировать по новому маршруту по будням три раза в день, по выходным — два раза. Как сообщили в компании "Водолет", в зависимости от спроса количество рейсов в город Бор может быть увеличено."Был запрос на то, чтобы появились регулярные рейсы в сторону Бора. Это важно и для жителей, которые регулярно перемещаются между городами, и для туристов. Канатная дорога очень востребована, и "Валдай" станет еще одним альтернативным видом транспорта на данном направлении", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Ранее сообщалось, что 12 июня из Нижнего Новгорода стал курсировать "Валдай" по экскурсионному маршруту до Юрино в Марий Эл. Также суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" ходят из Нижнего Новгорода в Городец, Макарьево, Чкаловск, Чебоксары, Юрьевец, Козьмодемьянск, выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, нижний новгород, бор, нижегородская область, новости - туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать
От Нижнего Новгорода до Бора будет курсировать судно на подводных крыльях
Судно "Валдай" на подводных крыльях будет курсировать между Нижним Новгородом и Бором
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Новый регулярный пассажирский маршрут судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" из Нижнего Новгорода в соседний город Бор открывается 22 июня, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Валдай" будет курсировать по новому маршруту по будням три раза в день, по выходным — два раза. Как сообщили в компании "Водолет", в зависимости от спроса количество рейсов в город Бор может быть увеличено.
"Был запрос на то, чтобы появились регулярные рейсы в сторону Бора. Это важно и для жителей, которые регулярно перемещаются между городами, и для туристов. Канатная дорога очень востребована, и "Валдай" станет еще одним альтернативным видом транспорта на данном направлении", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Ранее сообщалось, что 12 июня из Нижнего Новгорода стал курсировать "Валдай" по экскурсионному маршруту до Юрино в Марий Эл. Также суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" ходят из Нижнего Новгорода в Городец, Макарьево, Чкаловск, Чебоксары, Юрьевец, Козьмодемьянск, выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.