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От Нижнего Новгорода до Бора будет курсировать судно на подводных крыльях - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220622/novgorod-1797141656.html
От Нижнего Новгорода до Бора будет курсировать судно на подводных крыльях
От Нижнего Новгорода до Бора будет курсировать судно на подводных крыльях - РИА Новости, 22.06.2022
От Нижнего Новгорода до Бора будет курсировать судно на подводных крыльях
Новый регулярный пассажирский маршрут судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" из Нижнего Новгорода в соседний город Бор открывается 22 июня, сообщила... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:22
2022-06-22T13:22
туризм
туризм
нижний новгород
бор
нижегородская область
новости - туризм
туристы
куда поехать в выходные
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Новый регулярный пассажирский маршрут судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" из Нижнего Новгорода в соседний город Бор открывается 22 июня, сообщила пресс-служба правительства региона."Валдай" будет курсировать по новому маршруту по будням три раза в день, по выходным — два раза. Как сообщили в компании "Водолет", в зависимости от спроса количество рейсов в город Бор может быть увеличено."Был запрос на то, чтобы появились регулярные рейсы в сторону Бора. Это важно и для жителей, которые регулярно перемещаются между городами, и для туристов. Канатная дорога очень востребована, и "Валдай" станет еще одним альтернативным видом транспорта на данном направлении", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Ранее сообщалось, что 12 июня из Нижнего Новгорода стал курсировать "Валдай" по экскурсионному маршруту до Юрино в Марий Эл. Также суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" ходят из Нижнего Новгорода в Городец, Макарьево, Чкаловск, Чебоксары, Юрьевец, Козьмодемьянск, выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.
https://ria.ru/20220603/valday-1792802854.html
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туризм, нижний новгород, бор, нижегородская область, новости - туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать
13:22 22.06.2022
 
От Нижнего Новгорода до Бора будет курсировать судно на подводных крыльях

Судно "Валдай" на подводных крыльях будет курсировать между Нижним Новгородом и Бором

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНижегородская канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором
Нижегородская канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Новый регулярный пассажирский маршрут судна на подводных крыльях "Валдай 45Р" из Нижнего Новгорода в соседний город Бор открывается 22 июня, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Валдай" будет курсировать по новому маршруту по будням три раза в день, по выходным — два раза. Как сообщили в компании "Водолет", в зависимости от спроса количество рейсов в город Бор может быть увеличено.
"Был запрос на то, чтобы появились регулярные рейсы в сторону Бора. Это важно и для жителей, которые регулярно перемещаются между городами, и для туристов. Канатная дорога очень востребована, и "Валдай" станет еще одним альтернативным видом транспорта на данном направлении", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Ранее сообщалось, что 12 июня из Нижнего Новгорода стал курсировать "Валдай" по экскурсионному маршруту до Юрино в Марий Эл. Также суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" ходят из Нижнего Новгорода в Городец, Макарьево, Чкаловск, Чебоксары, Юрьевец, Козьмодемьянск, выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.
Речное судно на подводных крыльях Валдай 45Р - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 11:41Туризм
Первый "Валдай" повез туристов из Нижнего Новгорода в Марий Эл
 
ТуризмТуризмНижний НовгородБорНижегородская областьНовости - Туризмтуристыкуда поехать в выходныекуда поехать
 
 
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