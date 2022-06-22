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Биография Пьера Нарцисса - РИА Новости, 22.06.2022
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Биография Пьера Нарцисса
Биография Пьера Нарцисса - РИА Новости, 22.06.2022
Биография Пьера Нарцисса
Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс (полное имя Мудио Мукуту Пьер Нарцисс) родился 19 февраля 1977 года. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:41
2022-06-22T12:41
справки
пьер нарцисс
камерун
россия
егорьевск
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Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс (полное имя Мудио Мукуту Пьер Нарцисс) родился 19 февраля 1977 года.С детских лет мечтал стать профессиональным футболистом, но в подростковом возрасте увлекся музыкой, начал ходить в музыкальную школу, где учился играть на тенор-саксофоне. В 14 лет со своими друзьями создал первую группу, в репертуар которой входили песни на родном языке и на французском. Коллектив регулярно выступал в местных клубах.В 1997 году Пьер Нарцисс переехал в Россию, в подмосковный Егорьевск, где жила его сестра.Поступил в МГУ на факультет журналистики, параллельно работал в казино "Кристалл", был ведущим на вечеринках.Творческую карьеру в России начал, играя в команде КВН РУДН. Работал на радиостанции РДВ, где вел программу Dance boom, затем был ведущим одной из рубрик на "Хит FM".В 2003 году Пьер Нарцисс прошел отбор в музыкальное реалити-шоу "Фабрика звезд – 2", продюсером которого выступил Максим Фадеев. Проект принес Пьеру Нарциссу известность. После окончания шоу песни "Шоколадный заяц" и "Целуй-целуй" в исполнении Пьера Нарцисса стали хитами. В 2004 году Нарцисс выпустил дебютный альбом "Шоколадный заяц". Пластинка вместила в себе 12 треков, среди которых были "Акуна Матата", "Мамба" и др.Артист активно сотрудничал с другими популярными музыкантами. С певицей Еленой Кукарской он исполнил песню под названием "Зиночка", с Жанной Фриске спел дуэтом композицию "Чунга-Чанга", с Михаилом Гребенщиковым он исполнил такие композиции, как "Купола" и "Сахалинская любовь".Пьер Нарцисс снимался в кино. Сыграл эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" (1998).Снимался в комедийном сериале "Осторожно, Задов!" (2004-2005), исполнил небольшие роли в фильмах "Лузер" (2007), "Золотая рыбка" (2008), "Золотой ключик" (2009), "Новые приключения Аладдина" (2011).В 2006 году был удостоен почетного звания заслуженного артиста Ингушетии. 22 июня 2022 года стало известно, что Пьер Нарцисс скончался. У певца остались жена и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
камерун
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справки, пьер нарцисс, камерун, россия, егорьевск
12:41 22.06.2022
 

Биография Пьера Нарцисса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Пьер Нарцисс
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс (полное имя Мудио Мукуту Пьер Нарцисс) родился 19 февраля 1977 года.
С детских лет мечтал стать профессиональным футболистом, но в подростковом возрасте увлекся музыкой, начал ходить в музыкальную школу, где учился играть на тенор-саксофоне.
В 14 лет со своими друзьями создал первую группу, в репертуар которой входили песни на родном языке и на французском. Коллектив регулярно выступал в местных клубах.
В 1997 году Пьер Нарцисс переехал в Россию, в подмосковный Егорьевск, где жила его сестра.
Поступил в МГУ на факультет журналистики, параллельно работал в казино "Кристалл", был ведущим на вечеринках.
Творческую карьеру в России начал, играя в команде КВН РУДН.
Работал на радиостанции РДВ, где вел программу Dance boom, затем был ведущим одной из рубрик на "Хит FM".
В 2003 году Пьер Нарцисс прошел отбор в музыкальное реалити-шоу "Фабрика звезд – 2", продюсером которого выступил Максим Фадеев. Проект принес Пьеру Нарциссу известность. После окончания шоу песни "Шоколадный заяц" и "Целуй-целуй" в исполнении Пьера Нарцисса стали хитами. В 2004 году Нарцисс выпустил дебютный альбом "Шоколадный заяц". Пластинка вместила в себе 12 треков, среди которых были "Акуна Матата", "Мамба" и др.
Артист активно сотрудничал с другими популярными музыкантами. С певицей Еленой Кукарской он исполнил песню под названием "Зиночка", с Жанной Фриске спел дуэтом композицию "Чунга-Чанга", с Михаилом Гребенщиковым он исполнил такие композиции, как "Купола" и "Сахалинская любовь".
Пьер Нарцисс снимался в кино. Сыграл эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" (1998).
Снимался в комедийном сериале "Осторожно, Задов!" (2004-2005), исполнил небольшие роли в фильмах "Лузер" (2007), "Золотая рыбка" (2008), "Золотой ключик" (2009), "Новые приключения Аладдина" (2011).
В 2006 году был удостоен почетного звания заслуженного артиста Ингушетии.
22 июня 2022 года стало известно, что Пьер Нарцисс скончался.
У певца остались жена и дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПьер НарциссКамерунРоссияЕгорьевск
 
 
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