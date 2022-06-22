Рейтинг@Mail.ru
Киев эвакуировал раненых и убитых наемников, чтобы они не попали к России - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/naemniki-1797256788.html
Киев эвакуировал раненых и убитых наемников, чтобы они не попали к России
Киев эвакуировал раненых и убитых наемников, чтобы они не попали к России - РИА Новости, 22.06.2022
Киев эвакуировал раненых и убитых наемников, чтобы они не попали к России
До 30 раненых и восемь убитых наемников из США и Британии эвакуированы в районе Николаевки (ДНР), чтобы они не попали к ВС России, сообщило в среду Минобороны. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:25
2022-06-22T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149995/58/1499955836_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c558c5a050c78d7de6f134cb741841f3.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. До 30 раненых и восемь убитых наемников из США и Британии эвакуированы в районе Николаевки (ДНР), чтобы они не попали к ВС России, сообщило в среду Минобороны."В районе Николаевки Донецкой народной республики в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания к подразделениям вооруженных сил России", — говорится в сообщении оборонного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149995/58/1499955836_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_25c314ead566e97074699456b91389d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:25 22.06.2022 (обновлено: 20:16 22.06.2022)
 
Киев эвакуировал раненых и убитых наемников, чтобы они не попали к России

Минобороны: под Николаевкой ВСУ ночью эвакуировали раненых и убитых западных наемников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБМП на блок-посту украинских вооруженных сил в Донецкой области
БМП на блок-посту украинских вооруженных сил в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. До 30 раненых и восемь убитых наемников из США и Британии эвакуированы в районе Николаевки (ДНР), чтобы они не попали к ВС России, сообщило в среду Минобороны.
"В районе Николаевки Донецкой народной республики в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания к подразделениям вооруженных сил России", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 02:32Специальная военная операция на Украине
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала