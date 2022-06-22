https://ria.ru/20220622/naemniki-1797256788.html

Киев эвакуировал раненых и убитых наемников, чтобы они не попали к России

Киев эвакуировал раненых и убитых наемников, чтобы они не попали к России - РИА Новости, 22.06.2022

Киев эвакуировал раненых и убитых наемников, чтобы они не попали к России

До 30 раненых и восемь убитых наемников из США и Британии эвакуированы в районе Николаевки (ДНР), чтобы они не попали к ВС России, сообщило в среду Минобороны. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:25

2022-06-22T12:25

2022-06-22T20:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. До 30 раненых и восемь убитых наемников из США и Британии эвакуированы в районе Николаевки (ДНР), чтобы они не попали к ВС России, сообщило в среду Минобороны."В районе Николаевки Донецкой народной республики в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания к подразделениям вооруженных сил России", — говорится в сообщении оборонного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)