09:58 22.06.2022 (обновлено: 10:14 22.06.2022)
Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование
Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование приговора
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, в зале суда в Донецке
Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, в зале суда в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около пары недель осталось на обжалование приговора приговоренным к смертной казни в ДНР иностранным наемникам, они содержатся в одиночных камерах в адекватных условиях, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Примерно пару недель - на обжалование в конституционном порядке, а дальше - на усмотрение Минюста", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE".
Он также рассказал о том, в каких условиях содержатся приговоренные: "Одиночные камеры, условия абсолютно адекватные. Безусловно, не излишества, но все необходимое для них предоставляется согласно международным нормам".
Глава ДНР отметил, что иностранные наемники, приговоренные в республике к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.
"В мой адрес такой просьбы не поступало", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE" в ответ на соответствующий вопрос ведущего.
По его словам, просьба о помиловании может поступить после того, как пройдет месяц, который дается защите на обжалование приговора.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.