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Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование - РИА Новости, 22.06.2022
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Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование
Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование - РИА Новости, 22.06.2022
Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование
Около пары недель осталось на обжалование приговора приговоренным к смертной казни в ДНР иностранным наемникам, они содержатся в одиночных камерах в адекватных... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:58
2022-06-22T10:14
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
донецк (днр)
мариуполь
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около пары недель осталось на обжалование приговора приговоренным к смертной казни в ДНР иностранным наемникам, они содержатся в одиночных камерах в адекватных условиях, заявил глава республики Денис Пушилин."Примерно пару недель - на обжалование в конституционном порядке, а дальше - на усмотрение Минюста", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE".Он также рассказал о том, в каких условиях содержатся приговоренные: "Одиночные камеры, условия абсолютно адекватные. Безусловно, не излишества, но все необходимое для них предоставляется согласно международным нормам".Глава ДНР отметил, что иностранные наемники, приговоренные в республике к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании."В мой адрес такой просьбы не поступало", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE" в ответ на соответствующий вопрос ведущего.По его словам, просьба о помиловании может поступить после того, как пройдет месяц, который дается защите на обжалование приговора.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsnaz-1797187247.html
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк (днр), мариуполь
09:58 22.06.2022 (обновлено: 10:14 22.06.2022)
 
Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование

Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование приговора

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, в зале суда в Донецке
Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около пары недель осталось на обжалование приговора приговоренным к смертной казни в ДНР иностранным наемникам, они содержатся в одиночных камерах в адекватных условиях, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Примерно пару недель - на обжалование в конституционном порядке, а дальше - на усмотрение Минюста", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE".
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Он также рассказал о том, в каких условиях содержатся приговоренные: "Одиночные камеры, условия абсолютно адекватные. Безусловно, не излишества, но все необходимое для них предоставляется согласно международным нормам".
Глава ДНР отметил, что иностранные наемники, приговоренные в республике к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.
"В мой адрес такой просьбы не поступало", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE" в ответ на соответствующий вопрос ведущего.
По его словам, просьба о помиловании может поступить после того, как пройдет месяц, который дается защите на обжалование приговора.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецк (ДНР)Мариуполь
 
 
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