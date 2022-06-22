https://ria.ru/20220622/naemniki-1797213218.html

Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование

Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование - РИА Новости, 22.06.2022

Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование

Около пары недель осталось на обжалование приговора приговоренным к смертной казни в ДНР иностранным наемникам, они содержатся в одиночных камерах в адекватных... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:58

2022-06-22T09:58

2022-06-22T10:14

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

донецк (днр)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около пары недель осталось на обжалование приговора приговоренным к смертной казни в ДНР иностранным наемникам, они содержатся в одиночных камерах в адекватных условиях, заявил глава республики Денис Пушилин."Примерно пару недель - на обжалование в конституционном порядке, а дальше - на усмотрение Минюста", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE".Он также рассказал о том, в каких условиях содержатся приговоренные: "Одиночные камеры, условия абсолютно адекватные. Безусловно, не излишества, но все необходимое для них предоставляется согласно международным нормам".Глава ДНР отметил, что иностранные наемники, приговоренные в республике к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании."В мой адрес такой просьбы не поступало", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE" в ответ на соответствующий вопрос ведущего.По его словам, просьба о помиловании может поступить после того, как пройдет месяц, который дается защите на обжалование приговора.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsnaz-1797187247.html

https://ria.ru/20220621/kazn-1797168351.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк (днр), мариуполь