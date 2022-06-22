https://ria.ru/20220622/litva-1797392651.html

Литва поддерживает европейские санкции против России, заявил Столтенберг

Литва поддерживает европейские санкции против России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 22.06.2022

Литва поддерживает европейские санкции против России, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Литва, блокируя транзит ряда товаров между Калининградом и остальной частью России, исполняет санкции в отношении РФ,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:10

2022-06-22T18:10

2022-06-22T18:10

в мире

литва

нато

евросоюз

санкции в отношении россии

йенс столтенберг

россия

калининградская область

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БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Литва, блокируя транзит ряда товаров между Калининградом и остальной частью России, исполняет санкции в отношении РФ, НАТО поддерживает антироссийские санкции."Литовские железные дороги" ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС."Мы наблюдаем, что Литва, являющаяся членом НАТО и ЕС, выполняет европейские санкции. Члены НАТО поддерживают европейские санкции", - сказал он в интервью изданию Politico. Он также сообщил, что находится в постоянном контакте со всеми членами альянса, в том числе с Литвой.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

литва

россия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, йенс столтенберг, россия, калининградская область