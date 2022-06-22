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Литва поддерживает европейские санкции против России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 22.06.2022
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Литва поддерживает европейские санкции против России, заявил Столтенберг
Литва поддерживает европейские санкции против России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 22.06.2022
Литва поддерживает европейские санкции против России, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Литва, блокируя транзит ряда товаров между Калининградом и остальной частью России, исполняет санкции в отношении РФ,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:10
2022-06-22T18:10
в мире
литва
нато
евросоюз
санкции в отношении россии
йенс столтенберг
россия
калининградская область
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БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Литва, блокируя транзит ряда товаров между Калининградом и остальной частью России, исполняет санкции в отношении РФ, НАТО поддерживает антироссийские санкции."Литовские железные дороги" ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС."Мы наблюдаем, что Литва, являющаяся членом НАТО и ЕС, выполняет европейские санкции. Члены НАТО поддерживают европейские санкции", - сказал он в интервью изданию Politico. Он также сообщил, что находится в постоянном контакте со всеми членами альянса, в том числе с Литвой.
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в мире, литва, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, йенс столтенберг, россия, калининградская область
18:10 22.06.2022
 
Литва поддерживает европейские санкции против России, заявил Столтенберг

Столтенберг: Литва блокировкой транзита поддерживает европейские санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Литва, блокируя транзит ряда товаров между Калининградом и остальной частью России, исполняет санкции в отношении РФ, НАТО поддерживает антироссийские санкции.
"Литовские железные дороги" ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
"Мы наблюдаем, что Литва, являющаяся членом НАТО и ЕС, выполняет европейские санкции. Члены НАТО поддерживают европейские санкции", - сказал он в интервью изданию Politico. Он также сообщил, что находится в постоянном контакте со всеми членами альянса, в том числе с Литвой.
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В миреЛитваНАТОЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЙенс СтолтенбергРоссияКалининградская область
 
 
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