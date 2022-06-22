https://ria.ru/20220622/kurs-1797224243.html
Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года
Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 22.06.2022
Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года
Курс рубля днём в среду сократил рост к доллару и замедляет повышение по отношению к евро, вернувшегося к отметке 56 рублей после утреннего падения, следует из... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:34
2022-06-22T10:34
2022-06-22T13:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Курс рубля днём в среду сократил рост к доллару и замедляет повышение по отношению к евро, вернувшегося к отметке 56 рублей после утреннего падения, следует из данных торговой площадки.С начала торгов курс доллара падал до 52,80 рубля, впервые с июня 2015 года, но затем отскочил. Евро падал до 55,01 рубля, но также нашёл поддержку и подрос, продолжая торговаться в негативной зоне.Курс доллара расчётами "завтра" к 12.25 мск снижается на 56 копеек, до 53,21 рубля, евро - на 43 копеек, до 55,83 рубля.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара
10:34 22.06.2022 (обновлено: 13:47 22.06.2022)
Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Курс рубля днём в среду сократил рост к доллару и замедляет повышение по отношению к евро, вернувшегося к отметке 56 рублей после утреннего падения, следует из данных
торговой площадки.
С начала торгов курс доллара падал до 52,80 рубля, впервые с июня 2015 года, но затем отскочил. Евро падал до 55,01 рубля, но также нашёл поддержку и подрос, продолжая торговаться в негативной зоне.
Курс доллара расчётами "завтра" к 12.25 мск снижается на 56 копеек, до 53,21 рубля, евро - на 43 копеек, до 55,83 рубля.