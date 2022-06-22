https://ria.ru/20220622/kurs-1797224243.html

Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года

Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 22.06.2022

Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года

Курс рубля днём в среду сократил рост к доллару и замедляет повышение по отношению к евро, вернувшегося к отметке 56 рублей после утреннего падения, следует из... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:34

2022-06-22T10:34

2022-06-22T13:47

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Курс рубля днём в среду сократил рост к доллару и замедляет повышение по отношению к евро, вернувшегося к отметке 56 рублей после утреннего падения, следует из данных торговой площадки.С начала торгов курс доллара падал до 52,80 рубля, впервые с июня 2015 года, но затем отскочил. Евро падал до 55,01 рубля, но также нашёл поддержку и подрос, продолжая торговаться в негативной зоне.Курс доллара расчётами "завтра" к 12.25 мск снижается на 56 копеек, до 53,21 рубля, евро - на 43 копеек, до 55,83 рубля.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара