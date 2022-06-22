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Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 22.06.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220622/kurs-1797224243.html
Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года
Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 22.06.2022
Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года
Курс рубля днём в среду сократил рост к доллару и замедляет повышение по отношению к евро, вернувшегося к отметке 56 рублей после утреннего падения, следует из... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:34
2022-06-22T13:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Курс рубля днём в среду сократил рост к доллару и замедляет повышение по отношению к евро, вернувшегося к отметке 56 рублей после утреннего падения, следует из данных торговой площадки.С начала торгов курс доллара падал до 52,80 рубля, впервые с июня 2015 года, но затем отскочил. Евро падал до 55,01 рубля, но также нашёл поддержку и подрос, продолжая торговаться в негативной зоне.Курс доллара расчётами "завтра" к 12.25 мск снижается на 56 копеек, до 53,21 рубля, евро - на 43 копеек, до 55,83 рубля.
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экономика, курс рубля, курс доллара
10:34 22.06.2022 (обновлено: 13:47 22.06.2022)
 
Курс доллара опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Курс рубля днём в среду сократил рост к доллару и замедляет повышение по отношению к евро, вернувшегося к отметке 56 рублей после утреннего падения, следует из данных торговой площадки.
С начала торгов курс доллара падал до 52,80 рубля, впервые с июня 2015 года, но затем отскочил. Евро падал до 55,01 рубля, но также нашёл поддержку и подрос, продолжая торговаться в негативной зоне.
Курс доллара расчётами "завтра" к 12.25 мск снижается на 56 копеек, до 53,21 рубля, евро - на 43 копеек, до 55,83 рубля.
 
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