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Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 22.06.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220622/kurs-1797215189.html
Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года
Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 22.06.2022
Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года
Рубль в начале торгов дорожает по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:06
2022-06-22T16:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
россия
московская биржа
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов дорожает по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 10:12 мск теряет 33 копейки, достигая 53,44 рубля. Минутами ранее она опускалась ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года.Евро, теряя 73 копейки, впервые с мая 2015 года опустился ниже 56 рублей, торгуется на уровне 55,53 рубля.В свою очередь, российский рынок акций в начале сессии снижается. К 10:08 мск индекс Мосбиржи теряет 0,69 процента, опустившись до 2342,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51 процента, до 1372,93 пункта.Мировые цены на нефть также идут вниз. По состоянию на 10:07 мск цена августовских фьючерсов на марку Brent уменьшалась на 5,09 процента — до 108,9 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,54 процента, до 103,44 доллара.
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экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа
10:06 22.06.2022 (обновлено: 16:13 22.06.2022)
 
Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года

Курс евро упал на 73 копейки, опустившись ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов дорожает по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 10:12 мск теряет 33 копейки, достигая 53,44 рубля. Минутами ранее она опускалась ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года.
Евро, теряя 73 копейки, впервые с мая 2015 года опустился ниже 56 рублей, торгуется на уровне 55,53 рубля.
В свою очередь, российский рынок акций в начале сессии снижается. К 10:08 мск индекс Мосбиржи теряет 0,69 процента, опустившись до 2342,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51 процента, до 1372,93 пункта.
Мировые цены на нефть также идут вниз. По состоянию на 10:07 мск цена августовских фьючерсов на марку Brent уменьшалась на 5,09 процента — до 108,9 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,54 процента, до 103,44 доллара.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКурс рубляКурс доллараРоссияМосковская биржа
 
 
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