https://ria.ru/20220622/kurs-1797215189.html

Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года

Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года - РИА Новости, 22.06.2022

Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года

Рубль в начале торгов дорожает по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:06

2022-06-22T10:06

2022-06-22T16:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

россия

московская биржа

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов дорожает по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 10:12 мск теряет 33 копейки, достигая 53,44 рубля. Минутами ранее она опускалась ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года.Евро, теряя 73 копейки, впервые с мая 2015 года опустился ниже 56 рублей, торгуется на уровне 55,53 рубля.В свою очередь, российский рынок акций в начале сессии снижается. К 10:08 мск индекс Мосбиржи теряет 0,69 процента, опустившись до 2342,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51 процента, до 1372,93 пункта.Мировые цены на нефть также идут вниз. По состоянию на 10:07 мск цена августовских фьючерсов на марку Brent уменьшалась на 5,09 процента — до 108,9 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,54 процента, до 103,44 доллара.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа