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В Белгородской области пристроят корпус к комплексу для одаренных детей - РИА Новости, 22.06.2022
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Белгородская область
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В Белгородской области пристроят корпус к комплексу для одаренных детей
В Белгородской области пристроят корпус к комплексу для одаренных детей - РИА Новости, 22.06.2022
В Белгородской области пристроят корпус к комплексу для одаренных детей
В посёлке Дубовое Белгородской области возводится пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию образовательного комплекса "Алгоритм успеха", где... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:50
2022-06-22T12:50
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 июн — РИА Новости. В посёлке Дубовое Белгородской области возводится пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию образовательного комплекса "Алгоритм успеха", где будут обучаться до 100 одаренных детей, сообщили в министерстве строительства региона.Как отметили в министерстве строительства Белгородской области, учреждение сможет принять до 100 учеников.Соглашение о сотрудничестве в сфере научной и образовательной деятельности между НИУ "БелГУ" и научно-технологическим университетом "Сириус" было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума с участием губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.Строящееся учреждение станет базой для реализации направлений сотрудничества. Объект планируется завершить в 2024 году. На его строительство заложено почти 500 миллионов рублей.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
12:50 22.06.2022
 
В Белгородской области пристроят корпус к комплексу для одаренных детей

Новый корпус пристроят к комплексу для одаренных детей в белгородском поселке Дубовое

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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БЕЛГОРОД, 22 июн — РИА Новости. В посёлке Дубовое Белгородской области возводится пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию образовательного комплекса "Алгоритм успеха", где будут обучаться до 100 одаренных детей, сообщили в министерстве строительства региона.
"Сейчас на объекте ведутся подготовительные земляные работы, обустройство строительной площадки, началось устройство фундамента. Образовательное учреждение будет иметь площадь 5,5 тысячи квадратных метров. В нём будут обучаться одарённые дети по модели "Сириус", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве строительства Белгородской области, учреждение сможет принять до 100 учеников.
Соглашение о сотрудничестве в сфере научной и образовательной деятельности между НИУ "БелГУ" и научно-технологическим университетом "Сириус" было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума с участием губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Строящееся учреждение станет базой для реализации направлений сотрудничества. Объект планируется завершить в 2024 году. На его строительство заложено почти 500 миллионов рублей.
 
Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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