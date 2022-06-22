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В Белгородской области пристроят корпус к комплексу для одаренных детей

В Белгородской области пристроят корпус к комплексу для одаренных детей - РИА Новости, 22.06.2022

В Белгородской области пристроят корпус к комплексу для одаренных детей

В посёлке Дубовое Белгородской области возводится пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию образовательного комплекса "Алгоритм успеха", где... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:50

2022-06-22T12:50

2022-06-22T12:50

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 июн — РИА Новости. В посёлке Дубовое Белгородской области возводится пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию образовательного комплекса "Алгоритм успеха", где будут обучаться до 100 одаренных детей, сообщили в министерстве строительства региона.Как отметили в министерстве строительства Белгородской области, учреждение сможет принять до 100 учеников.Соглашение о сотрудничестве в сфере научной и образовательной деятельности между НИУ "БелГУ" и научно-технологическим университетом "Сириус" было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума с участием губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.Строящееся учреждение станет базой для реализации направлений сотрудничества. Объект планируется завершить в 2024 году. На его строительство заложено почти 500 миллионов рублей.

белгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, вячеслав гладков