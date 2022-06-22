https://ria.ru/20220622/koronavirus-1797234280.html

В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлены 256 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:08

2022-06-22T11:08

2022-06-22T11:08

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 256 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 146 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 497 случая коронавируса, выздоровели 2 585 004 человек, умерли 44 029 человек.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество, россия