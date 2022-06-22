В Казахстане проверят данные об "украинском следе" в январских событиях

НУР-СУЛТАН, 22 июн — РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана проверит сведения о причастности украинской "фабрики троллей" к январским беспорядкам, сообщил РИА Новости зампредседателя ведомства Аскар Амерханов.Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление хакера из группы RaHDIt, который на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года.По его словам, всего на Украине создали четыре подобных центра: помимо одесского 83-го, это 72-й (главный), который находился в Броварах Киевской области, 74-й во Львове и 16-й в Житомирской области.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт.Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.Группа RaHDIt в начале российской спецоперации на Украине заявляла, что одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов.Также группа ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня выложили сведения о 700 сотрудниках службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
Пострадавшее от пожара во время беспорядков здание Акимата в Алма-Ате. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 22 июн — РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана проверит сведения о причастности украинской "фабрики троллей" к январским беспорядкам, сообщил РИА Новости зампредседателя ведомства Аскар Амерханов.
"Следствие идет по всем направлениям. <…> Мы всю информацию проверяем очень тщательно. Мы проверим эти сведения, однозначно, и прокомментируем", — сказал собеседник агентства.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление хакера из группы RaHDIt, который на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт.
Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.
Группа RaHDIt в начале российской спецоперации на Украине заявляла, что одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов.
Также группа ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня выложили сведения о 700 сотрудниках службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
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