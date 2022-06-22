https://ria.ru/20220622/kazakhstan-1797202659.html

В Казахстане проверят данные об "украинском следе" в январских событиях

В Казахстане проверят данные об "украинском следе" в январских событиях - РИА Новости, 22.06.2022

В Казахстане проверят данные об "украинском следе" в январских событиях

Комитет национальной безопасности Казахстана проверит сведения о причастности украинской "фабрики троллей" к январским беспорядкам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:50

2022-06-22T08:50

2022-06-22T09:29

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

украина

комитет национальной безопасности казахстана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767660618_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fad6e472cc872643e39c25f01b65be2.jpg

НУР-СУЛТАН, 22 июн — РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана проверит сведения о причастности украинской "фабрики троллей" к январским беспорядкам, сообщил РИА Новости зампредседателя ведомства Аскар Амерханов.Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление хакера из группы RaHDIt, который на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года.По его словам, всего на Украине создали четыре подобных центра: помимо одесского 83-го, это 72-й (главный), который находился в Броварах Киевской области, 74-й во Львове и 16-й в Житомирской области.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт.Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.Группа RaHDIt в начале российской спецоперации на Украине заявляла, что одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов.Также группа ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня выложили сведения о 700 сотрудниках службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.

https://ria.ru/20220110/ertysbaev-1767175260.html

казахстан

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, украина, комитет национальной безопасности казахстана