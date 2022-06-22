https://ria.ru/20220622/kandidat-1797196225.html

Азаров объяснил, чем опасно предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Азаров объяснил, чем опасно предоставление Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 22.06.2022

Азаров объяснил, чем опасно предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Решение Еврокомиссии рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС приведет к тому, что неонацисты получат поддержку, а сама страна со временем... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:30

2022-06-22T06:30

2022-06-22T06:30

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Решение Еврокомиссии рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС приведет к тому, что неонацисты получат поддержку, а сама страна со временем будет превращена в сырьевой придаток Европы, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.По его словам, еще порядка 10 лет назад европейские чиновники говорили ему, что даже после ряда серьезных реформ на Украине вопрос о ее членстве в ЕС можно будет ставить не раньше, чем через 25 лет. Одним из требований, отметил Азаров, всегда была борьба с коррупцией."За восемь лет, прошедших после государственного переворота, коррупция приняла тотальный характер, тотальные масштабы, то есть она охватила абсолютно все сферы, прежде всего, государственной жизни. Она охватила членов парламента, верховный совет, администрацию президента, правительства", — пояснил бывший премьер.Он отметил, что дискриминация по национальному признаку, которая есть на Украине, не вписывается в систему европейских ценностей, однако европейцы закрывают глаза на эти проблемы. Другим критерием, по которому Украина сегодня не соответствует требованиям Евросоюза, он назвал "отсутствие системы правосудия"."За эти восемь лет система правосудия абсолютно разрушена. Достаточно сказать, что не существует в стране уже два года и не работает Конституционный суд. Что, Европейская комиссия не знает о том, что фактически разогнан конституционный суд?" — сказал Азаров."Представим себе гипотетически, через 20 лет с такой властью, с такой ситуацией, присоединится. Что это будет? Это будет только лишь колониальный придаток. Благодаря своим почвам плодородным, благодаря климату Украина будет восприниматься Евросоюзом как возможность относительно дешевого получения каких-то ресурсов", — отметил он.В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.Во вторник министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220622/evrosoyuz-1797192030.html

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в мире, украина, молдавия, грузия, евросоюз, еврокомиссия, мид франции‎, николай азаров (политик)