https://ria.ru/20220622/kadyrov-1797385600.html

Кадыров показал скриншот, подтверждающий присутствие британцев на Украине

Кадыров показал скриншот, подтверждающий присутствие британцев на Украине - РИА Новости, 22.06.2022

Кадыров показал скриншот, подтверждающий присутствие британцев на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал скриншот из Twitter-аккаунта журналиста, где тот приводит переписку с наемником из США - в ней идет речь о присутствии в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:40

2022-06-22T17:40

2022-06-22T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

великобритания

рамзан кадыров

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ПЯТИГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал скриншот из Twitter-аккаунта журналиста, где тот приводит переписку с наемником из США - в ней идет речь о присутствии в зоне боевых действий на Украине британского спецназа SAS."Журналист Сет Харп опубликовал у себя в Тwitter переписку с наемником из США, участвующим в боевых действиях на стороне украинской армии. Наемник выдает, как обстоят дела по ту сторону украинской ширмы. Сплошные жалобы на командование и совершенно неопытных военнослужащих. Вместе с тем уроженец Штатов, сам того не ведая, подтвердил присутствие бойцов великобританской спецслужбы SAS в зоне боевых действий", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его мнению, это "можно расценивать как прямое вмешательство в конфликт Туманного Альбиона"."Не будем забегать вперед. Уверен, что непримиримый враг расчесок Борис Джонсон скоро выступит с очередным противоречивым заявлением", - добавил глава Чечни.По словам Кадырова, что касается американского наемника, то он, как и сотни его предшественников, "осознал всю бессмысленность ситуации"."Бедный вояка жалуется на плохую подготовку украинских военнослужащих, связь и многое другое. С его слов, они вели двухчасовой бой, который, как позже выяснилось, велся против украинского спецназа. А кто-то даже умудрился "испарить" британского снайпера SAS выстрелом из БТР", - подчеркнул Кадыров.Впрочем, из контекста фразы, приведенной в скриншоте Харпа, может следовать, что речь не о действующем бойце SAS, а о ветеране."История, прямо скажем, душераздирающая. Нелепый беспорядок – именно так характеризует наемник из США нынешнюю обстановку в рядах Вооруженных сил Украины. С чем я, само собой, полностью согласен", - резюмировал глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/mid-1797252396.html

https://ria.ru/20220622/naemnik-1797343103.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, великобритания, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)