https://ria.ru/20220622/iznasilovanie-1797198305.html
Двум жителям Камчатки, изнасиловавшим девушку-инвалида, дали четыре года
Двум жителям Камчатки, изнасиловавшим девушку-инвалида, дали четыре года - РИА Новости, 22.06.2022
Двум жителям Камчатки, изнасиловавшим девушку-инвалида, дали четыре года
Суд на Камчатке дал четыре года колонии двум мужчинам по делу об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида, сообщает Камчатская краевая прокуратура. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T07:26
2022-06-22T07:26
2022-06-22T07:26
происшествия
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — РИА Новости. Суд на Камчатке дал четыре года колонии двум мужчинам по делу об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида, сообщает Камчатская краевая прокуратура.Уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида было возбуждено в отношении троих мужчин в октябре прошлого года. Дело находилось на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. В ноябре обвинение в изнасиловании предъявили двум жителям Камчатки 23 и 35 лет, информировало следствие."Суд, исследовав представленные государственным обвинителем доказательства, назначил мужчинам наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому", — говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20220512/prestupnik-1788029789.html
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происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), петропавловск-камчатский, камчатский край
Двум жителям Камчатки, изнасиловавшим девушку-инвалида, дали четыре года
Двух жителей Камчатки, изнасиловавших девушку-инвалида, отправили в колонию на четыре года