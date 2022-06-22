Рейтинг@Mail.ru
Двум жителям Камчатки, изнасиловавшим девушку-инвалида, дали четыре года - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/iznasilovanie-1797198305.html
Двум жителям Камчатки, изнасиловавшим девушку-инвалида, дали четыре года
Двум жителям Камчатки, изнасиловавшим девушку-инвалида, дали четыре года - РИА Новости, 22.06.2022
Двум жителям Камчатки, изнасиловавшим девушку-инвалида, дали четыре года
Суд на Камчатке дал четыре года колонии двум мужчинам по делу об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида, сообщает Камчатская краевая прокуратура. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T07:26
2022-06-22T07:26
происшествия
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
петропавловск-камчатский
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — РИА Новости. Суд на Камчатке дал четыре года колонии двум мужчинам по делу об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида, сообщает Камчатская краевая прокуратура.Уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида было возбуждено в отношении троих мужчин в октябре прошлого года. Дело находилось на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. В ноябре обвинение в изнасиловании предъявили двум жителям Камчатки 23 и 35 лет, информировало следствие."Суд, исследовав представленные государственным обвинителем доказательства, назначил мужчинам наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому", — говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20220512/prestupnik-1788029789.html
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), петропавловск-камчатский, камчатский край
07:26 22.06.2022
 
Двум жителям Камчатки, изнасиловавшим девушку-инвалида, дали четыре года

Двух жителей Камчатки, изнасиловавших девушку-инвалида, отправили в колонию на четыре года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — РИА Новости. Суд на Камчатке дал четыре года колонии двум мужчинам по делу об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида, сообщает Камчатская краевая прокуратура.
Уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида было возбуждено в отношении троих мужчин в октябре прошлого года. Дело находилось на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. В ноябре обвинение в изнасиловании предъявили двум жителям Камчатки 23 и 35 лет, информировало следствие.
"Суд, исследовав представленные государственным обвинителем доказательства, назначил мужчинам наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому", — говорится в сообщении прокуратуры.
Житель Забайкальского края Николай Никонов признан виновным в убийстве и других особо тяжких преступлениях в отношении малолетних - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 04:42
Забайкальцу дали 24,5 года колонии за изнасилование двух девочек и убийство
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Петропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала