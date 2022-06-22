https://ria.ru/20220622/istrebitel-1797257293.html

Минобороны показало вылет истребителя Су-35 в спецоперации на Украине

Минобороны показало вылет истребителя Су-35 в спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.06.2022

Минобороны показало вылет истребителя Су-35 в спецоперации на Украине

Минобороны России в среду опубликовало видео боевых вылетов экипажей истребителей Су-35 по уничтожению объектов украинских военных в ходе специальной военной... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:27

2022-06-22T12:27

2022-06-22T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

су-35

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Минобороны России в среду опубликовало видео боевых вылетов экипажей истребителей Су-35 по уничтожению объектов украинских военных в ходе специальной военной операции.На кадрах показана подготовка самолета к вылету, демонстрируются различные ракеты, закрепленные на внешних точках подвеса. Далее во время взлета и полета видны кадры как с внешних камер, так и из кабины пилота.Как рассказали в Минобороны, боевые вылеты осуществляются с аэродромов временного базирования в темное и светлое время суток в любую погоду. Экипажи Су-35 уничтожают военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения.В российском военном ведомстве уточнили, что для уничтожения украинской авиационной техники, поражения радиолокационных станций, комплексов ПВО, применяются управляемые высокоточные ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

https://ria.ru/20220622/tor-1797237815.html

https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797056388.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, су-35, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)