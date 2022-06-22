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Минобороны показало вылет истребителя Су-35 в спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/istrebitel-1797257293.html
Минобороны показало вылет истребителя Су-35 в спецоперации на Украине
Минобороны показало вылет истребителя Су-35 в спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.06.2022
Минобороны показало вылет истребителя Су-35 в спецоперации на Украине
Минобороны России в среду опубликовало видео боевых вылетов экипажей истребителей Су-35 по уничтожению объектов украинских военных в ходе специальной военной... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:27
2022-06-22T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
су-35
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Минобороны России в среду опубликовало видео боевых вылетов экипажей истребителей Су-35 по уничтожению объектов украинских военных в ходе специальной военной операции.На кадрах показана подготовка самолета к вылету, демонстрируются различные ракеты, закрепленные на внешних точках подвеса. Далее во время взлета и полета видны кадры как с внешних камер, так и из кабины пилота.Как рассказали в Минобороны, боевые вылеты осуществляются с аэродромов временного базирования в темное и светлое время суток в любую погоду. Экипажи Су-35 уничтожают военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения.В российском военном ведомстве уточнили, что для уничтожения украинской авиационной техники, поражения радиолокационных станций, комплексов ПВО, применяются управляемые высокоточные ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.
https://ria.ru/20220622/tor-1797237815.html
https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797056388.html
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безопасность, су-35, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:27 22.06.2022
 
Минобороны показало вылет истребителя Су-35 в спецоперации на Украине

Минобороны показало вылет истребителя Су-35 для уничтожения украинских военных объектов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой истребитель Су-35 в спецоперации на Украине
Российский многоцелевой истребитель Су-35 в спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости
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Российский многоцелевой истребитель Су-35 в спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Минобороны России в среду опубликовало видео боевых вылетов экипажей истребителей Су-35 по уничтожению объектов украинских военных в ходе специальной военной операции.
На кадрах показана подготовка самолета к вылету, демонстрируются различные ракеты, закрепленные на внешних точках подвеса. Далее во время взлета и полета видны кадры как с внешних камер, так и из кабины пилота.
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Как рассказали в Минобороны, боевые вылеты осуществляются с аэродромов временного базирования в темное и светлое время суток в любую погоду. Экипажи Су-35 уничтожают военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения.
В российском военном ведомстве уточнили, что для уничтожения украинской авиационной техники, поражения радиолокационных станций, комплексов ПВО, применяются управляемые высокоточные ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСу-35УкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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