14:54 22.06.2022 (обновлено: 15:40 22.06.2022)
Продюсера Григоряна оставили под стражей в Армении из-за гражданства России
Адвокат: продюсера Григоряна оставили под стражей в Армении из-за российского гражданства
© Sputnik / Асатур Есаянц
Продюсер, сценарист Армен Григорян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Одним из оснований для ареста в Армении кинопродюсера Армена Григоряна стало наличие у него российского гражданства, заявил его адвокат Рубен Меликян в понедельник в интервью РИА Новости.
"Одним из оснований для его ареста и помещения под стражу стало то, что он является гражданином России… Это прямо записано как в ходатайстве следователя, так и в решении суда первой инстанции", - сказал Меликян.
По мнению следователей и суда, российское гражданство Григоряна повышает вероятность того, что он сможет уехать из Армении, чтобы избежать судебного преследования, пояснил адвокат.
"Заключение под стражу Армена Григоряна – политическое и дискриминационное решение… совершенно четко и ясно, что в этом деле Уголовный кодекс не может быть применим", - сказал адвокат.
Оппозиционно настроенного к властям и придерживающегося пророссийских взглядов Григоряна арестовали в мае на два месяца "за оскорбление жителей регионов республики".
В понедельник апелляционный суд Армении принял решение оставить под стражей Григоряна, отвергнув ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Меликян назвал такое решение предсказуемым, "учитывая политический и дискриминационный характер" преследования его подзащитного.
Григорян критиковал сторонников премьера Армении Никола Пашиняна в Ширакской и Араратской областях, предположив, что такую позицию могут занимать потомки турков. В Службе национальной безопасности заявили, что Григорян "публично унизил национальное достоинство населения Ширака и Араратской долины, поставив под сомнение их этническое происхождение". Он обвиняется по статье "возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды".
Григорян известен как член первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института (ЕрМИ) – двукратного чемпиона клуба 1992 и 1994 годов. Занимается активной общественной деятельностью.
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