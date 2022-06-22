https://ria.ru/20220622/grazhdanstvo-1797315680.html

Продюсера Григоряна оставили под стражей в Армении из-за гражданства России

Продюсера Григоряна оставили под стражей в Армении из-за гражданства России - РИА Новости, 22.06.2022

Продюсера Григоряна оставили под стражей в Армении из-за гражданства России

Одним из оснований для ареста в Армении кинопродюсера Армена Григоряна стало наличие у него российского гражданства, заявил его адвокат Рубен Меликян в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:54

2022-06-22T14:54

2022-06-22T15:40

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ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Одним из оснований для ареста в Армении кинопродюсера Армена Григоряна стало наличие у него российского гражданства, заявил его адвокат Рубен Меликян в понедельник в интервью РИА Новости.По мнению следователей и суда, российское гражданство Григоряна повышает вероятность того, что он сможет уехать из Армении, чтобы избежать судебного преследования, пояснил адвокат."Заключение под стражу Армена Григоряна – политическое и дискриминационное решение… совершенно четко и ясно, что в этом деле Уголовный кодекс не может быть применим", - сказал адвокат.Оппозиционно настроенного к властям и придерживающегося пророссийских взглядов Григоряна арестовали в мае на два месяца "за оскорбление жителей регионов республики".В понедельник апелляционный суд Армении принял решение оставить под стражей Григоряна, отвергнув ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Меликян назвал такое решение предсказуемым, "учитывая политический и дискриминационный характер" преследования его подзащитного.Григорян критиковал сторонников премьера Армении Никола Пашиняна в Ширакской и Араратской областях, предположив, что такую позицию могут занимать потомки турков. В Службе национальной безопасности заявили, что Григорян "публично унизил национальное достоинство населения Ширака и Араратской долины, поставив под сомнение их этническое происхождение". Он обвиняется по статье "возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды".Григорян известен как член первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института (ЕрМИ) – двукратного чемпиона клуба 1992 и 1994 годов. Занимается активной общественной деятельностью.

https://ria.ru/20220517/armeniya-1788998643.html

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политика, россия, госдума рф, латвия, литва, армен григорян, армения, квн, никол пашинян