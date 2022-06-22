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Совфед упростил порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды - РИА Новости, 22.06.2022
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Совфед упростил порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды
Совфед упростил порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды - РИА Новости, 22.06.2022
Совфед упростил порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды
Сенаторы одобрили закон, позволяющий президенту и правительству РФ в чрезвычайных ситуациях оперативно принимать решения по отпуску ценностей из Госфонда России РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:50
2022-06-22T12:50
россия
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий президенту и правительству РФ в чрезвычайных ситуациях оперативно принимать решения по отпуску ценностей из Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства.Документ приводит положения закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (41-ФЗ) в соответствие с Бюджетным кодексом, предусматривая, что отпуск ценностей из Госфонда может осуществляться без правки федерального бюджета.Целью принятого закона, согласно пояснительной записке к нему, является возможность принятия президентом и правительством РФ "оперативных решений по отпуску ценностей Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства при чрезвычайных ситуациях".Согласно Бюджетному кодексу, сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России и сумма на их приобретение в этот фонд, предусмотренные законом о федеральном бюджете, могут быть увеличены на сумму, определенную президентом или правительством РФ, без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.Статья 23 закона 41-ФЗ предполагает более сложную процедуру отпуска ценностей из Госфонда: сверх плана - только по решению президента на основании мотивированного представления премьер-министра с внесением соответствующих изменений в закон о бюджете. Закон позволит при чрезвычайных ситуациях обходиться без правки федерального бюджета. Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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россия, экономика, совет федерации рф
12:50 22.06.2022
 
Совфед упростил порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды

Совфед одобрил закон, упрощающий порядок отпуска ценностей из Госфонда на экстренные нужды

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий президенту и правительству РФ в чрезвычайных ситуациях оперативно принимать решения по отпуску ценностей из Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства.
Документ приводит положения закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (41-ФЗ) в соответствие с Бюджетным кодексом, предусматривая, что отпуск ценностей из Госфонда может осуществляться без правки федерального бюджета.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Целью принятого закона, согласно пояснительной записке к нему, является возможность принятия президентом и правительством РФ "оперативных решений по отпуску ценностей Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства при чрезвычайных ситуациях".
Согласно Бюджетному кодексу, сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России и сумма на их приобретение в этот фонд, предусмотренные законом о федеральном бюджете, могут быть увеличены на сумму, определенную президентом или правительством РФ, без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.
Статья 23 закона 41-ФЗ предполагает более сложную процедуру отпуска ценностей из Госфонда: сверх плана - только по решению президента на основании мотивированного представления премьер-министра с внесением соответствующих изменений в закон о бюджете. Закон позволит при чрезвычайных ситуациях обходиться без правки федерального бюджета. Он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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