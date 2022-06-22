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Играет с огнем. В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград - РИА Новости, 22.06.2022
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Играет с огнем. В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград
Играет с огнем. В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград - РИА Новости, 22.06.2022
Играет с огнем. В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград
Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион, написал в статье для Advance хорватский... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T01:50
2022-06-22T01:50
экономика
евросоюз
нато
газпром
калининград
калининградская область
литва
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион, написал в статье для Advance хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на источники.По его словам, Вильнюс, вероятно, воспользуется тем, что трубопровод "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград" проходит через литовскую территорию.Автор публикации считает, что Литва хочет преподнести происходящее как исполнение санкций ЕС, однако в глазах Москвы это выглядит антироссийским шагом со стороны Вильнюса."Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?" — отметил обозреватель Advance.В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский".На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796990189.html
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экономика, евросоюз, нато, газпром, калининград, калининградская область, литва, дмитрий песков (спецпредставитель президента), антон алиханов, в мире, россия
01:50 22.06.2022
 
Играет с огнем. В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград

Advance: Литва может в ближайшее время перекрыть поставки газа в Калининградскую область

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПодземное хранилище газа в Калининградской области
Подземное хранилище газа в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Подземное хранилище газа в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион, написал в статье для Advance хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на источники.
По его словам, Вильнюс, вероятно, воспользуется тем, что трубопровод "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград" проходит через литовскую территорию.
"Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены", — утверждает Роша.
Автор публикации считает, что Литва хочет преподнести происходящее как исполнение санкций ЕС, однако в глазах Москвы это выглядит антироссийским шагом со стороны Вильнюса.
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"Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?" — отметил обозреватель Advance.
В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский".
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Ответные меры на ограничение транзита будут разнообразными, заявил Алиханов
 
ЭкономикаЕвросоюзНАТОГазпромКалининградКалининградская областьЛитваДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Антон АлихановВ миреРоссия
 
 
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