https://ria.ru/20220622/gaz-1797186075.html

Играет с огнем. В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград

Играет с огнем. В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград - РИА Новости, 22.06.2022

Играет с огнем. В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград

Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион, написал в статье для Advance хорватский... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T01:50

2022-06-22T01:50

2022-06-22T01:50

экономика

евросоюз

нато

газпром

калининград

калининградская область

литва

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион, написал в статье для Advance хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на источники.По его словам, Вильнюс, вероятно, воспользуется тем, что трубопровод "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград" проходит через литовскую территорию.Автор публикации считает, что Литва хочет преподнести происходящее как исполнение санкций ЕС, однако в глазах Москвы это выглядит антироссийским шагом со стороны Вильнюса."Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?" — отметил обозреватель Advance.В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский".На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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экономика, евросоюз, нато, газпром, калининград, калининградская область, литва, дмитрий песков (спецпредставитель президента), антон алиханов, в мире, россия