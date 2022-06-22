Играет с огнем. В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград
Advance: Литва может в ближайшее время перекрыть поставки газа в Калининградскую область
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПодземное хранилище газа в Калининградской области
Подземное хранилище газа в Калининградской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион, написал в статье для Advance хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на источники.
По его словам, Вильнюс, вероятно, воспользуется тем, что трубопровод "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград" проходит через литовскую территорию.
"Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены", — утверждает Роша.
"Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?" — отметил обозреватель Advance.
В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский".
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.
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